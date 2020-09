Hrvaško pretresa posnetek brutalnega pretepa fanta s težavami v razvoju

Brutalno pretepanje in izživljanje nad fantom s težavami v razvoju. Sosednjo Hrvaško pretresa posnetek medvrstniškega nasilja, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Skupina najstnikov je v dalmatinski Kašteli od 19-letnika zahtevala 2000 hrvaških kun (okoli 265 evrov). Ker jih ni imel, so začeli padati udarci in žaljivke. Dvojica se ga je lotila s pestmi in brcami, po moledovanju žrtve pa so mu za vračilo dolga dali še dva dni. Pretepeni pravi, da so se vsi skupaj odpravili na praznovanje Marijinega vnebovzetja v Sinj, kjer so mu fantje plačali vse stroške, nekaj dni kasneje pa so nasilno terjali denar.