Hrvaško tožilstvo ni ugotovilo nasilja policistov nad migranti na meji z BiH

Hrvaško državno tožilstvo (DORH) je po poročanju hrvaških medijev v sredo sporočil, da ni podlage za nadaljnjo obravnavo. Pred tem je županijsko državno tožilstvo končalo preiskavo primera, ki so ga sprožili na podlagi omenjenih posnetkov RTL "zaradi domnevno neprimernega ravnanju policistov proti nekaj neznanim osebam, ki so junija 2021 nezakonito vstopile iz BiH na Hrvaško na območju Karlovške županije" .

Hrvaška komercialna televizija RTL je oktobra 2021 objavila posnetke, na katerih je bilo videti moške z zakritimi obrazi, ki so preganjali migrante iz Hrvaške čez reko Korano v BiH. Videti je bilo, kako jih tepejo s palicami, kakršne imajo pripadniki posebnih enot hrvaške policije, pa tudi dele uniform in kose orožja, podobne uniformam in oborožitvi posebnih enot. Posnetki so nastali v okviru osemmesečne novinarske preiskave, ki so jo izvedli s kolegi iz več uglednih tujih medijev.

Takrat so proti trem pripadnikom hrvaških posebnih policijskih enot s posnetka zaradi ugotovljenih hujših kršitev službenih dolžnosti uvedli interni disciplinski postopek in jih začasno suspendirali. V začetku leta 2022 so se vrnili na delo.