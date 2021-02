Hrvaško ustavno sodišče ovrglo vse tožbe bank v zadevi Frank

Ustavno sodišče na Hrvaškem je z 10 glasovi za in tremi glasovi proti ovrglo ustavne tožbe sedmih hrvaških bank glede razsodb Vrhovnega sodišča in Visokega trgovinskega sodišča v kolektivnem sporu, ki ga je sprožilo hrvaško združenje Udruga Potrošač zaradi nepoštenih pogodbenih določb pri najemu kreditov v švicarskih frankih. V svoji odločitvi je sodišče navedlo, da niso odkrili kršenja ustavnih in konvencijskih pravic, na katera so se v ustavnih tožbah sklicevale banke.

"Kolektivni spor, v katerem so pritožniki trdili, da so bile pogodbene določbe o valutni klavzuli in spremenljivi obrestni meri v švicarskih frankih nepoštene, je zdaj končno zaključen. S tem so postopki na Hrvaškem končani," je za hrvaško Hino dejal predsednik Ustavnega sodišča Miroslav Šeparović.

"Ustavno sodišče Republike Hrvaške ni odkrilo kršenja ustavnih in konvencijskih pravic, na katere so se v ustavnih tožbah sklicevale banke," so zapisali v sporočilu za javnost.

Banke tožnice so sporočile, da spoštujejo danes sprejeto odločitev Ustavnega sodišča, a so poudarili, da se njihovo stališče ni spremenilo. Napovedale so, da bodo preverile nadaljnje možnosti in pravna sredstva, ki so na voljo.

Kolektivni spor v zadevi Frank so kreditojemalci sprožili leta 2012. Leto pozneje je sledila prva razsodba zagrebškega trgovinskega sodišča, ki je odločilo, da so bile določbe o valutni klavzuli in spremenljivih obrestnih merah nične. Nato so sledili še številni sodni postopki in različne sodbe.