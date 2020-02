Hrvaško ustavno sodišče: Istospolnih pari imajo pravico do rejništva

Ustavno sodišče je danes sprejelo odločitev, da so sodišča in pristojna telesa obvezana pod enakimi pogoji omogočati vsem državljanom udeležbo pri, kot so zapisali, javni storitvi rejništva. Sodišča je odločitev sprejelo po obravnavi številnih zahtev za oceno ustavnosti treh členov zakona o rejništvu, ki so jih vložila združenja in posamezniki zaradi diskriminacije istospolnih parterjev.

Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Šeparović je novinarjem danes potrdil, da niso razveljavili spornih določil zakona, kot je ta, da so rejniki zakonci, da ne bi povzročili dodatnih škodljivih posledic pravicam in interesom zakoncev v obstoječem modelu javne storitve rejništva.

Zato so, kot je izpostavil, naložili sodiščem in upravnim telesom, naj izvajajo zakon o rejništvu v skladu z ustavo in zakonodajo, kot tudi mednarodno zakonodajo, ter da ob tem ne smejo diskriminirati istospolno usmerjenih oseb.

"Istospolnim osebam morajo omogočiti, da pod enakimi pogoji, tako kot vsi ostali državljani, lahko postanejo rejniki," je povedal Šeparović. Dodal je, da je devet ustavnih sodnikov podprlo današnjo odločitev, štirje pa so imeli pomisleke. Med njimi sta sicer dva prav tako ocenila, da je zakon diskriminatoren, a nista soglašala s obrazložitvijo odločitve.