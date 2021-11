Hrvaško vrhovno sodišče oprostilo nekdanjega predsednika hrvaške vlade Sanaderja

Hrvaško vrhovno sodišče je na svoji spletni strani navedlo, da so delno potrdili oprostilno prvostopenjsko sodbo za nekdanjega hrvaškega predsednika vlade Iva Sanaderja in nekdanjega lastnika kemičnega podjetja Dioki Roberta Ježića zaradi kaznivega dejanja spodbujanja k zlorabi položaja in pooblastil. Oprostilno odločitev na prvi stopnji so delno tudi razveljavili, ker sta kaznivi dejanji, za kateri sta še bila obtožena Sanader in Ježić, zastareli. Minilo je namreč več kot deset let od leta 2009, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Sanaderja je obtožnica bremenila, da je po podražitvi elektrike leta 2008 na spodbudo Ježića zahteval od takratnega direktorja HEP-a, sicer že nekaj let pokojnega Ivana Mravaka, naj Ježićevim podjetjem ne podraži elektrike. Mravak je Sanaderjevo zahtevo sprejel brez odločitve uprave HEP-a in je na ta način oškodoval elektrogospodarstvo za 3,8 milijonov kun (506.000 evrov), so spomnili.