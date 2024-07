Neurje z močnim vetrom pustošilo po Zagrebu, nevihte tudi na Jadranu

Neurje, ki je v petek zvečer in ponoči zajelo velik del Slovenije, je povzročilo nekaj težav tudi na Hrvaškem. Vreme je prizadelo zlasti Zagreb, kjer je poplavilo nekaj ulic, zaradi poplavljenih kleti in porušenih dreves so morali posredovati tudi gasilci. Danes dopoldne pa je nevihtni sistem prešel tudi Istro in Kvarner.