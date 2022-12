Hrvaško zapuščajo mladi, priseljujejo se upokojenci

Na Hrvaško se je iz tujine v letu 2021 priselilo 35.912 ljudi, med katerimi je bilo 70,4 odstotka tujih državljanov. Iz Hrvaške se je po drugi strani izselilo 40.424 ljudi – 64,2 odstotka hrvaških državljanov in 35,8 odstotka tujcev, kažejo podatki državnega zavoda za statistiko.

Največ, 7391 oseb, se je v tujino izselilo iz Zagreba, sledijo splitsko-dalmatinska županija s 3421 izseljenci in primorsko-goranska županija s 3152 izseljenci.

Med tistimi, ki so zapustili Hrvaško v letu 2021, je bilo 45,9 odstotka mladih, starih med 20 in 39 let, in devet odstotkov otrok, starih do 14 let. Največ, skoraj 50 odstotkov, se jih je izselilo v Nemčijo. Sledijo Avstrija, kamor se jih je izselilo 13 odstotkov, Bosna in Hercegovina s sedmimi odstotki, Švica in Srbija z dobrimi štirimi odstotki in Irska s 3,3 odstotka. V Italijo in Slovenijo je odšlo po dobra dva odstotka izseljenih prebivalcev Hrvaške, v druge države pa 13,6 odstotka.

Največ ljudi se je na Hrvaško v letu 2021 priselilo iz Evrope (9248) ter Severne in Srednje Amerike (516). Iz držav Evropske unije so se na Hrvaško najpogosteje selili prebivalci Nemčije (1146), Slovenije (844), Avstrije (342), Italije (393), Poljske (282) in Francije (269).