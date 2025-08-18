Svetli način
Tujina

Hrvaško združenje varnostnikov: 'V Savudriji napadli Slovenci, metali kozarce'

Zagreb, 18. 08. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 16 minutami

T.H. , STA
Po petkovem incidentu pri hotelu Kempinski v hrvaški Savudriji, kjer so varnostniki napadli skupino mladih slovenskih turistov, so se oglasili tudi iz hrvaškega združenja varnostnikov. Varnostniki so po njihovih navedbah opravljali svoje delo, ko so jih pijani slovenski turisti napadli. Enega varnostnika so prijeli in začeli udarjati, vanje so metali kozarce, polne pijače, tudi dekle, trdijo v krovni organizaciji za varovanje pri naših južnih sosedih.

"Kot stroka želimo zavarovati naše ljudi in povedati, da je šlo za klasičen napad na uradno osebo. Opravljali so svoje delo. Tam so zato, da varujejo hotelsko lastnino in skrbijo, da ni motenja javnega reda in miru," je za hrvaško televizijo RTL v nedeljo zvečer dejala predsednica hrvaškega združenja varnostnikov Lidija Stolica.

Hotelska plaža, kjer se je zgodil incident
Stolica je poudarila, da so varnostniki prišli na plažo, da bi umirili skupino slovenskih državljanov, ki da so bili vidno opiti. Na posnetku, na katerem je mogoče videti, kako varnostniki pretepajo mladenko, se po njenih besedah vidi samo zadnji del, tisto, kar so posneli Slovenci. Kot je dodala, je celoten incident trajal dolgo časa, varnostniki pa so Slovence pred tem trikrat opozorili in poklicali tudi policijo, povzema Net.hr. 

"Naši ljudje so ravnali povsem po protokolu. Opozorili so jih, naj ne kričijo in naj ne uničujejo delov plaže. Oni so bili tisti, ki so prvi napadli. Prijeli so našega varnostnika ter ga začeli porivati in udarjati. Dekle in ostali so metali kozarce, polne pijače, v naše ljudi. Zelo neprimerno so se pogovarjali, govorili marsikaj," je dejala Stolica za RTL.

"Naši ljudje so se branili. To je bil napad nanje," je dodala. Na vprašanje novinarke RTL-a, ali se ji zdi odziv varnostnikov primeren, pa je odgovorila nikalno: "Seveda to ni primerna reakcija," je izjavila.

Skupina slovenskih turistov je na plažo po njihovih lastnih navedbah prišla v petek okoli 22. ure, tam pa je do njih pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega, turiste pa so napadli med čakanjem na prihod policije. Slovenci so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva od napadenih, 28-letni moški in 25-letno dekle, sta zdravniško pomoč poiskala v Sloveniji.

V hotelu so dogodek potrdili in ga obžalujejo, obenem pa so poudarili, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh. Zaposlene v varnostnem podjetju, ki so bili udeleženi v incidentu, so suspendirali z dela do konca policijske preiskave in objave uradnega poročila.

V varnostni službi Klemm Security, pri kateri so zaposleni varnostniki, trdijo, da so bili slovenski turisti vidno opiti ter da so motili javni red in mir in uničevali hotelsko lastnino. Po njihovih besedah so jih hotelski varnostniki pri tem poskušali ustaviti, turisti pa so opozorila ignorirali in napadli varnostnike.

Savudrija pretep kempinski plaža varnostniki Slovenci
