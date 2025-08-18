Hrvaško združenje varnostnikov: 'V Savudriji napadli Slovenci, metali kozarce'

"Kot stroka želimo zavarovati naše ljudi in povedati, da je šlo za klasičen napad na uradno osebo. Opravljali so svoje delo. Tam so zato, da varujejo hotelsko lastnino in skrbijo, da ni motenja javnega reda in miru, " je za hrvaško televizijo RTL v nedeljo zvečer dejala predsednica hrvaškega združenja varnostnikov Lidija Stolica.

Stolica je poudarila, da so varnostniki prišli na plažo, da bi umirili skupino slovenskih državljanov, ki da so bili vidno opiti. Na posnetku, na katerem je mogoče videti, kako varnostniki pretepajo mladenko, se po njenih besedah vidi samo zadnji del, tisto, kar so posneli Slovenci. Kot je dodala, je celoten incident trajal dolgo časa, varnostniki pa so Slovence pred tem trikrat opozorili in poklicali tudi policijo, povzema Net.hr.

"Naši ljudje so ravnali povsem po protokolu. Opozorili so jih, naj ne kričijo in naj ne uničujejo delov plaže. Oni so bili tisti, ki so prvi napadli. Prijeli so našega varnostnika ter ga začeli porivati in udarjati. Dekle in ostali so metali kozarce, polne pijače, v naše ljudi. Zelo neprimerno so se pogovarjali, govorili marsikaj," je dejala Stolica za RTL.

"Naši ljudje so se branili. To je bil napad nanje," je dodala. Na vprašanje novinarke RTL-a, ali se ji zdi odziv varnostnikov primeren, pa je odgovorila nikalno: "Seveda to ni primerna reakcija," je izjavila.