Hrvaško zunanje ministrstvo mora za 'varovanje' obtoženih najti 16 Zambijcev

Plačana je varščina za osem Hrvatov, ki so jih v začetku decembra zaradi suma trgovine z mladoletnimi aretirale zambijske oblasti. Ta je za vsakega znašala 1000 dolarjev oziroma 928 evrov. A iz zapora Hrvatov še niso izpustili, saj da morajo pred tem izpolniti še enega od pogojev.

Med drugim je na četrtkovem sojenju zambijsko sodišče odločilo, da mora hrvaško zunanje ministrstvo za vsakega izmed aretiranih Hrvatov izbrati dva Zambijca, ki bosta zagotavljala, da ne bodo pobegnili iz države oziroma da so se 'zmožni braniti s prostosti', piše Jutranji list.

Če bo hrvaškemu zunanjemu ministrstvu uspelo najti 16 zambijskih državljanov, bi lahko Hrvati že v ponedeljek stopili iz zapora. Ob tem si morajo hrvaški državljani v Zambiji zagotoviti tudi prenočišče, se redno oglašati policiji ter na sojenje čakati v afriški državi. A te pogoje naj bi Hrvati že izpolnili.

Biološki starši naj ne bi vedeli, da so otroci posvojeni

Kot smo že poročali v preteklih dneh, so zambijske oblasti osem Hrvatov aretirale v začetku lanskega decembra. Zambijski mediji so takrat poročali, da je bil imigracijski uradnik obveščen, da so se 6. decembra v hotel prijavili trije belci s štirimi temnopoltimi otroki kongovskega porekla. Urad za imigracijo je nato v sodelovanju s policijo sledil hrvaškim državljanom in njihovim posvojencem. Dan pozneje so osmerico aretirali na letališču v Ndoli. Dokumentacija o posvojitvah otrok, starih od enega leta in treh mesecev do treh let, naj bi bila namreč ponarejena. Posvojene otroke so jim odvzeli in predali službi za socialno varstvo.