Hrvat izginil med ribolovom na nizozemski reki, našli so ga mrtvega

V petek je blizu nizozemskega mesta Maastricht izginil 37-letni Hrvat Đuro Topić. Ta se je odpravil na ribolov na reko Maas. Truplo 37-letnika so našli v okviru zasebne iskalne akcije, ki so jo organizirali družina in prijatelji, piše Net.hr . Truplo so našli dvajset kilometrov od jezu Borgharen na reki Maas, kjer se je nazadnje oglasil, ko mu je odpovedal motor na čolnu.

Družina se je z njim zadnjič slišala v noči z 11. na 12. oktober. Policija je začela iskanje, svojci in prijatelji pa so pozvali k akciji iskanja pogrešanega Hrvata. Čeprav so vsi upali na srečen razplet, so v soboto na žalost našli njegovo truplo. Prijatelji družine so potrdili, da so truplo ribiča našli v rečnem delu kanala Westelijke Kanaalweg v Elslooju na Nizozemskem.