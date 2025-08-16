Hrvat, Srb in Bolgar likvidirani v Boliviji: v ozadju Kavaški in Škaljarski klan?

Marco Skerbec je bil prejšnjo soboto likvidiran v Santa Cruzu v Boliviji skupaj s srbskim državljanom Miljanom Đekićem iz Niša ter Dejancem Lazarevskim , znanim kot Makedonec, ki je imel pri sebi bolgarski potni list. Umorjeni Hrvat naj bi v Boliviji bival z več lažnimi identitetami.

Trojico naj bi umorili v bližini mesta Santa Cruz v Boliviji, ko so se odpravljali na sestanek. Njihova trupla so našli v kuhinji ene od najetih hiš.

Izginotje Skerbeca so njegovi bližnji prijavili tudi hrvaški policiji, zato domnevajo, da je bil vse do likvidacije z njimi v stiku. Ko je z njimi prenehal komunicirati, pa so ga kot pogrešanega prijavili policiji, navajajo hrvaški mediji.

Bolivijski preiskovalci naj bi sumili, da so 33-letnika, 38-letnika in 43-letnika umorili zaradi konflikta med Kavaškim in Škaljarskim klanom, ki bijeta neusmiljen boj, tudi na slovenskih tleh. V slovenski obtožnici proti Kavaškemu klanu je ime Marka Skerbeca, pa tudi ime njegove sestre, namreč večkrat omenjeno.

V ozadju trojnega umora v Boliviji naj bi bila trgovina s kokainom.

Spor med omenjenima klanoma je sicer že presegel območje Balkana. Poleg Srbije, Črne gore, Hrvaške in Slovenije so likvidacije zabeležili tudi v Španiji in Južni Ameriki. Nekateri pa so v strahu pred maščevanjem pobegnili tudi v Turčijo in Združene arabske emirate, poroča Index.