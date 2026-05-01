Hrvat tihotapil več kot 300.000 tablet. Živčen policistom lagal o cilju

Med rutinskim pregledom na avtocesti A1, na počivališču Buddikata, so policisti glavnega carinskega urada v Kielu 23. aprila 2026 pregledali najeto vozilo s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki je bilo usmerjeno proti severu, poroča portal Fenix Magazine.
23-letni voznik, hrvaški državljan, je deloval živčno in policistom odgovarjal z nasprotujočimi si izjavami o namenu njegovega potovanja. Navigacijski sistem vozila je namreč kot cilj navedel København, moški pa je policistom dejal, da želi potovati v Hamburg, a ob tem ni mogel navesti natančnega naslova njegove destinacije.
Oblasti so se zato odločile pregledati njegovo vozilo. Med pregledom so v vozilu odkrili štiri škatle, ki so bile povsem napolnjene z omoti tablet.
Po zasegu so ugotovili, da je moški v vozilu tihotapil kar 328.755 tablet. "Kdor prevaža več kot 300.000 tablet z aktivnimi snovmi, ki jih omejuje zakon o drogah, ne deluje v zasebne namene. Takšne količine jasno kažejo na profesionalno organizirane tihotapske strukture," je dejala tiskovna predstavnica glavnega carinskega urada v Kielu Gabriele Oder.
Po njenih besedah se tablete te vrste na črnem trgu pogosto preprodajajo posamično. "Glede na zaseženo količino je možna ulična vrednost prodaje bistveno večja od 800.000 evrov," je dodala.
Moškega so v petek aretirali in privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Nadaljnjo preiskavo po naročilu državnega tožilstva v Lübecku izvaja carinski preiskovalni urad Hamburg – podružnica Kiel.
