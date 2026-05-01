Hrvat tihotapil več kot 300.000 tablet. Živčen policistom lagal o cilju

Med rutinskim pregledom na avtocesti A1, na počivališču Buddikata, so policisti glavnega carinskega urada v Kielu 23. aprila 2026 pregledali najeto vozilo s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki je bilo usmerjeno proti severu, poroča portal Fenix Magazine.

23-letni voznik, hrvaški državljan, je deloval živčno in policistom odgovarjal z nasprotujočimi si izjavami o namenu njegovega potovanja. Navigacijski sistem vozila je namreč kot cilj navedel København, moški pa je policistom dejal, da želi potovati v Hamburg, a ob tem ni mogel navesti natančnega naslova njegove destinacije. Oblasti so se zato odločile pregledati njegovo vozilo. Med pregledom so v vozilu odkrili štiri škatle, ki so bile povsem napolnjene z omoti tablet.

Klonazepam in alprazolam spadata v skupino benzodiazepinov. Ti snovi se v medicini uporabljata med drugim kot pomirjevala, anksiolitiki ali antikonvulzivi, vendar imata velik potencial za zlorabo in odvisnost. Obe snovi sta v Nemčiji predmet predpisov o narkotikih in sta zato strogo nadzorovani.