Tujina

Hrvat tihotapil več kot 300.000 tablet. Živčen policistom lagal o cilju

Kiel, 01. 05. 2026 08.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Tihotapljene tablete (FB)

Policisti glavnega carinskega urada v nemškem Kielu so med kontrolo na avtocesti A1 ustavili 23-letnega hrvaškega državljana. V njegovem vozilu so odkrili 328.755 tablet, ki so jih policisti zasegli, voznika pa nemudoma priprli.

Med rutinskim pregledom na avtocesti A1, na počivališču Buddikata, so policisti glavnega carinskega urada v Kielu 23. aprila 2026 pregledali najeto vozilo s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki je bilo usmerjeno proti severu, poroča portal Fenix Magazine.

23-letni voznik, hrvaški državljan, je deloval živčno in policistom odgovarjal z nasprotujočimi si izjavami o namenu njegovega potovanja. Navigacijski sistem vozila je namreč kot cilj navedel København, moški pa je policistom dejal, da želi potovati v Hamburg, a ob tem ni mogel navesti natančnega naslova njegove destinacije.

Oblasti so se zato odločile pregledati njegovo vozilo. Med pregledom so v vozilu odkrili štiri škatle, ki so bile povsem napolnjene z omoti tablet.

Klonazepam in alprazolam spadata v skupino benzodiazepinov. Ti snovi se v medicini uporabljata med drugim kot pomirjevala, anksiolitiki ali antikonvulzivi, vendar imata velik potencial za zlorabo in odvisnost. Obe snovi sta v Nemčiji predmet predpisov o narkotikih in sta zato strogo nadzorovani.

Po zasegu so ugotovili, da je moški v vozilu tihotapil kar 328.755 tablet. "Kdor prevaža več kot 300.000 tablet z aktivnimi snovmi, ki jih omejuje zakon o drogah, ne deluje v zasebne namene. Takšne količine jasno kažejo na profesionalno organizirane tihotapske strukture," je dejala tiskovna predstavnica glavnega carinskega urada v Kielu Gabriele Oder.

Po njenih besedah se tablete te vrste na črnem trgu pogosto preprodajajo posamično. "Glede na zaseženo količino je možna ulična vrednost prodaje bistveno večja od 800.000 evrov," je dodala.

Moškega so v petek aretirali in privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Nadaljnjo preiskavo po naročilu državnega tožilstva v Lübecku izvaja carinski preiskovalni urad Hamburg – podružnica Kiel.

