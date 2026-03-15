Tujina

Hrvat z nožem ubil moškega, drugega zabodel v vrat

Linz, 15. 03. 2026 12.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Avstrijska policija

34-letni hrvaški državljan, ki živi v Linzu, je v središču mesta z nožem zabodel dva moška, ki sta pred njim poskušala zaščititi starejšega voznika. Obe žrtvi sta afganistanska državljana, stara 24 in 26 let. 26-letnik napada ni preživel.

Bila je običajna sobota. 26-letni lastnik lokalne brivnice v Linzu je povedal, da so njegove redne stranke, trije mladi Afganistanci, ravnokar končali striženje in šli ven, da bi pokadili cigareto. Mirno popoldne je prekinil zvok avtomobilske hupe. Starejši voznik se je razburil zaradi pešca, ki je stekel pred njegov avto, zaradi česar je ta ponorel. Udaril je po avtomobilu in poskušal fizično napasti voznika, poroča Net.hr.

Mladi Afganistanci, v soseski znani kot izjemno prijazni in miroljubni, so se odločili posredovati, da bi zaščitili voznika. Moški jim je zagrozil, da se bo 'vrnil s prijatelji'.

Pol ure kasneje se je res vrnil, brez prijateljev, a oborožen z nožem. Najprej je enega od njih zabodel v vrat. "Povsod je bilo veliko krvi. Moj zaposleni je takoj poklical rešilca, jaz pa sem na rano pritisnil krpo. Njegov obraz je postal popolnoma bel," je povedal lastnik brivnice.

Medtem ko so očividci pomagali prvemu ranjenemu moškemu, je moški napadel še enkrat – tokrat je zabodel 26-letnega Mahmouda A. Slaščičarka Sophie Thewanger, ki je v bližini jedla sladoled, je slišala krik: "Zabodel ga je!"

"Takoj sem stekla proti njemu in videla vbodno rano na desni strani njegovih prsi. Še vedno je lovil sapo," je povedala. Položila ga je v bočni položaj in mu podprla glavo. Počakali so na reševalno vozilo, ki ga je odpeljalo v bolnišnico, kjer je pozneje umrl.

Policija sicer meni, da pri napadu ne gre za zločin iz sovraštva ali teroristični napad. Storilec je bil namreč v preteklosti že obsojen zaradi nasilnih kaznivih dejanj, trpi pa tudi za duševno motnjo, poročajo avstrijski in hrvaški mediji.

Policijska preiskava pa je razkrila še eno grozljivo podrobnost. Napadalec je tistega popoldneva svoji ženi naznanil, da se odpravlja na morilski pohod, ker "preprosto želi nekoga ubiti". Ona je takoj poklicala policijo, a je bilo žal že prepozno.

linz napad nož hrvat afganistanec

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
