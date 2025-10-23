Hrvat zaradi stanovanja ubil sosedo, njeno truplo v vodnjaku skrival 11 let

Sodišče v Zagrebu je odločilo, da mora 67-letni Hrvat, ki je leta 2011 umoril svojo sosedo, za zapahi preživeti 35 let, poroča Net.hr. Na sodišču so pojasnili, da je moški sosedo zadavil z žico, roke ji je zvezal, njeno telo pa zavil v dve preprogi in jo hladnokrvno odvrgel v vodnjak na svojem posestvu. Njeno truplo je zasul z gradbenimi odpadki. Ubil jo je zato, da bi si prisvojil njeno stanovanje v hiši, ki sta si jo delila, piše v obtožnici.

Truplo umorjene so našli leta 2022, potem ko je policija odprla zakopan vodnjak v Prečnem, ki so ga odkrili z analizo posesti s pomočjo Google Maps, o podrobnostih preiskave poroča Index.

Keleminčić je v telefonskem pogovoru očetu povedal: "Verjetno jo bodo našli. Šlo je za samoobrambo." Prav ti pogovori, ki jih je hrvaška policija prestregla tik pred Keleminčićevo aretacijo, so bili ključni dokazi na sodišču.

"Obtoženi ni skrival, da je imel ambicijo pridobiti sosedino posest. Njegova stopnja krivde in način, kako je storil kaznivo dejanje, kažeta na brutalnost, hladnokrvnost in dolgoročno načrtovanje," je v obrazložitvi nepravnomočne sodbe pojasnila sodnica Željka Skomeršić.

Ker je sodba nepravnomočna, ima Keleminčić še pravico do pritožbe.