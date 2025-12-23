Hrvata, ki je ubil sedemletnika, obsodili na 50 let zapora

Pred letom dni je v zagrebški osnovni šoli Prečko 19-letnik z nožem napadel učiteljico in otroke. Sedemletni otrok je umrl, več poškodovanih oseb so prepeljali v bolnišnice. Policija je storilca, ki je bil sprava na begu, prijela.

Morilec iz Prečka je bil danes obsojen na 50 let zapora. Javnost je bila pri izreku sodbe izključena, in ker je sodba nepravnomočna, ima obtoženi še vedno pravico do pritožbe, poroča Net.hr.

"Sodba je bila pričakovana. Višina kazni je bila pričakovana. Na zadnji obravnavi je prosil, da ga ne pripeljejo sem, sodišče je to spoštovalo. Ta postopek je pokazal vse anomalije našega sistema, v tem postopku ni ne zmagovalcev ne poražencev. Pravzaprav je bilo tukaj poraženih več ljudi," je dejal odvetnik družine Krešimir Škarica.

Po razsodbi je spregovoril eden od staršev, Marko Sikirica, ki je ves čas spremljal sojenje: "Razsodba je čustvena, še posebej za nas. Zahvaljujem se sodišču in sodniku za besede v razsodbi. Kar bi rad povedal, je, da nobena razsodba ne more vrniti izgubljenega življenja in brezskrbnosti otrok pred tem dogodkom. Z razsodbo smo zadovoljni, a žal živimo v razdeljeni družbi. Žal mi je, da je sistem, ki naj bi bil tam za otroke, razočaral. Upamo na spremembe v družbi. Čustveni smo in žalostni."