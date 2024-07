Hrvata ujeli med masturbiranjem na plaži in sliko poslali policiji

Iz policijske uprave dubrovačko-neretvanske županije so sporočili, da so bili v ponedeljek popoldne obveščeni, da moški stoji nad plažo na Babinem kuku in masturbira. Kot pravijo, je s tem žalil moralo občanov, zato so se takoj odzvali, vendar kršitelja na kraju dogodka več niso našli.

"Zahvaljujoč kakovostni prijavi občana, ki ji je bila priložena tudi fotografija moškega, je policija osebo identificirala. Izkazalo se je, da gre za 67-letnega hrvaškega državljana, ki je bil danes zjutraj aretiran," so sporočili. Po končani kriminalistični preiskavi so ga zaradi kršenja javnega reda in miru privedli pred sodnika.

Dubrovački vjesnik je spomnil, da to v teh dneh ni osamljen primer na področju Dubrovnika. Tamkajšnje policiste je prejšnji teden 44-letnica obvestila, da moški masturbira v vodi na mestni plaži Gjivovići. Tam so zalotili 30-letnika, ki pa je med samo intervencijo kazal znake resnih zdravstvenih težav. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so ga zadržali na nadaljnjem zdravljenju.