Hrvate razburjajo mrtve svinje: po evtanaziji so jih pustili ležati ob cesti

Hrvate v teh dneh močno razburjajo prizori iz Slavonije, kjer so zaradi prašičje kuge na eni izmed kmetij evtanazirali 40 svinj, nato pa mrtve živali pustili ležati ob cesti. Kedavre so pustili na travi pred hišo, občani Andrijaševca pa so bili nad prizorom šokirani. Dogodek se je sicer zgodil konec julija, a je zadeva javnosti postala znana šele ta konec tedna.

"Evtanazirala sta jih veterinar in veterinarski tehnik. Prašiče smo držali z z jekleno vrvjo, da so bili mirni in da so lahko pristojni opravili, kar so morali," je za Dnevnik.hr dogodek izpred poldrugega meseca opisal lastnik svinj Marko. Razložil je tudi, da so kedavre ob cesto položili zato, ker voznik kamiona ni mogel zapeljati direktno pred hišo.

Odzval se je tudi kmetijski inšpektorat, kjer so pojasnili, da je bilo postopanje glede odvoza prašičjih kedavrov ustrezen. "Prašiče so pokončali, razkužili in odpeljali na najprimernejše mesto," so jih citirali na hrvaškem Dnevniku.