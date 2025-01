Hrvati razburjeni: za blagoslov doma do 100 evrov

Na Hrvaškem te dni poteka tradicionalni blagoslov domov in družin, ki bo trajal vse do svetih treh kraljev. Načeloma se blagoslova ne plačuje, a marsikje je v navadi, da družina župniku vendarle primakne nekaj evrov. Običajno so verniki tisti, ki se odločijo, kakšna bo višina prispevka. A hrvaško javnost je razburil primer iz ene od župnij, kjer so prebivalcem posredovali cenik s priporočenimi cenami. Te segajo celo do 100 evrov.