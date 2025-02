Prebivalce Zagreba in Zadra vznemirila nova dva potresa

"Rahlo tresenje, ki je trajalo nekaj sekund", "Močno je treslo, čutili smo tresljaje " so opisovali prebivalci po poročanju Net.hr .

Kmalu zatem je sledil še en potres, tokrat v bližini Zadra. Epicenter je bil 19 kilometrov od Biograda na moru, magnituda pa 3,1.

"Čutilo se je kot valovanje", "Zagrmelo je", "Nekaj sekund je ropotalo", "Rahlo je treslo in nekaj sekund bobnelo" so sporočali tisti, ki so tresenje tal občutili.