Hrvati izbrali: kuna na evrskem, zemljevid na dvoevrskem kovancu

V zagrebški Narodni in univerzitetni knjižnici je potekala 14. seja državnega sveta za uvedbo evra, na kateri so predstavili izbrane motive hrvaških evrokovancev in centov. "Ko bo Hrvaška sprejela evro, bodo na kovancih motivi, ki bodo predstavljali Hrvaško," je na začetku seje dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Največ glasov je prejel lik Nikole Tesle. "Izbrani motivi so šahovnica, zemljevid, kuna, Nikola Tesla in glagolica," je povedal. Na dvoevrskem kovancu bo zemljevid, na evrskem kuna, na kovancih za 50, 20 in deset centov Tesla, na kovancih za pet centov, dva centa in en cent pa glagolica. Na vseh apoenih bo tudi motiv šahovnice.