Hrvati na letalu (zaman) iskali Taylor in Vladimirja

Letalo nacionalnega prevoznika Croatia Airlines bi moralo z juga Dalmacije poleteti v petek ob 16.20 in na zagrebškem letališču Franjo Tuđman pristati ob 17.15, toda ni šlo po načrtih. Že vkrcali so se z več kot enourno zaumdo, kar je sledilo, pa jih je sprva zabavalo, nazadnje pa se jim ni zdelo več niti najmanj smešno.

Ko so se namestili na svoje se d eže, jih je posadka začela šteti. Čez nekaj časa so jih prešteli znova. Kmalu je sledilo še tretje štetje, tokrat so morali pokazati tudi svoje letalske karte. Čez čas je na vrsto prišlo še četrto preštevanje, ob katerem so od njih zahtevali še osebne dokumente.

"Ob začudenem izrazu na obrazu stevardes in nenehnem preštevanju, je bilo jasno, da nekaj ni v redu. Kmalu so nam potrdile, da je v letalu en potnik preveč, vendar ne morejo ugotoviti, kdo. Iskali so osebo z imenom Taylor," je za Jutarnji list opisal eden od potnikov.

Taylor, Vladimir, "neka ženska" ...

Pilot se je potnikom opravičil in potrdil, da zaradi varnostnih razlogov in potnika preveč letalo ne sme vzleteti, dokler ne rešijo te uganke. Sprva je iskanje potnike zabavalo, toda situacija je postala bizarna, ko je osebje prišlo z novim imenom, ki naj bi pripadalo slepemu potniku. Tokrat so začeli iskati Vladimirja.

"Nismo vedeli, kdaj bomo vzleteli, kdaj bomo pristali, kaj se sploh dogaja. Menjali so ime iskanega potnika, niso vedeli, koga pravzaprav iščejo in bili so zmedeni. Videti je bilo, da imajo napačen popis potnikov. V letalu je postalo nemirno, med nami so bili starejši ljudje in otroci. Eni gospe je postalo slabo, videti je bilo, kot da ima napad panike. Dva potnika, tujca, sta se nenadoma odločila, da gresta z letala. Dejala sta, da ne nameravata čakati na razplet. Slišal sem, da so jim bile ponujene prenočitev v hotelu in nove vozovnice," sogovornik pripoveduje za hrvaški časnik.