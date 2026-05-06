Slovenec tihotapil več kot 100 litrov strupa, zdravila ter plinske jeklenke

Cariniki mobilne enote v Vukovarju so skupaj s pripadniki službe za preprečevanje tihotapljanja in policijo med nadzorom na območju Ilače blizu meje s Srbijo ustavili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil državljan Slovenije.

Zaradi suma, da Slovenec tihotapi prepovedano blago, so vozilo podrobno pregledali in v njem našli 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra, so zapisali hrvaški cariniki.

Blago, za katerega veljajo prepovedi in omejitve, so mu zasegli, Slovencu pa izrekli kazen v višini 13.260 evrov, prav tako bo moral poravnati stroške uničenja blaga, ki znašajo 1737 evrov.