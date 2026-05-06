Tujina

Slovenec tihotapil več kot 100 litrov strupa, zdravila ter plinske jeklenke

Tovarnik, 06. 05. 2026 17.34 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Zaseg hrvaških carinikov

Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Tovarnik blizu meje s Srbijo ustavili Slovenca, ki je prevažal skoraj 130 litrov herbicidov, pesticidov in veterinarskih zdravil ter štiri plinske jeklenke. Izdali so mu plačilni nalog v višini več kot 13 tisoč evrov, plačati bo moral tudi za dobrih 1700 evrov stroškov uničenja blaga.

Cariniki mobilne enote v Vukovarju so skupaj s pripadniki službe za preprečevanje tihotapljanja in policijo med nadzorom na območju Ilače blizu meje s Srbijo ustavili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil državljan Slovenije.

Zaradi suma, da Slovenec tihotapi prepovedano blago, so vozilo podrobno pregledali in v njem našli 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra, so zapisali hrvaški cariniki.

Blago, za katerega veljajo prepovedi in omejitve, so mu zasegli, Slovencu pa izrekli kazen v višini 13.260 evrov, prav tako bo moral poravnati stroške uničenja blaga, ki znašajo 1737 evrov.

tihotapljenje hrvaška meja slovenski državljan carinska kontrola pesticidi

KOMENTARJI1

Emtisunce
06. 05. 2026 17.46
Slovenec Huzić Hasim, he, he, he, ... .
bibaleze
