Hrvati, obtoženi trgovine z otroki, se bodo lahko branili s prostosti

Štirje hrvaški pari, obtoženi poskusa trgovine z otroki, ponarejanja dokumentov in njihove uporabe, ostajajo v Zambiji. Sodnik David Makalich je na današnjem zaslišanju določil varščino v višini 1000 dolarjev (928 evrov), poroča Jutarnji list. Po plačilu varščine in izpolnitvi določenih pogojev bodo hrvaške državljane po več kot mesecu dni izpustili iz pripora in se bodo lahko branili s prostosti.

Kelvin Silwimba, odvetnik štirih hrvaških parov, ki so se na prvi obravnavi pred dvema dnevoma izrekli za nedolžne, je na začetku današnje obravnave sodišču predložil dokaze, da so otroci, posvojeni v Demokratični Republiki Kongo, izpolnjevali pogoje za posvojitev in da so se biološke matere odpovedale njihovi skrbi. Sodišče je na zahtevo tožilstva tudi zaslišalo tri priče, dve uslužbenki hotela Spree Guest House Kanshenshi v Ndoli, v katerem so Hrvati bivali, in uslužbenko letališča v Ndoli.

Kot smo že poročali v preteklih dneh, so zambijske oblasti osem Hrvatov aretirale v začetku lanskega decembra. Zambijski mediji so takrat poročali, da je bil imigracijski uradnik obveščen, da so se 6. decembra v hotel prijavili trije belci s štirimi temnopoltimi otroki kongovskega porekla. Urad za imigracijo je nato v sodelovanju s policijo sledil hrvaškim državljanom in njihovim posvojencem. Dan pozneje so osmerico aretirali na letališču v Ndoli. Dokumentacija o posvojitvah otrok, starih od enega leta in treh mesecev do treh let, naj bi bila namreč ponarejena. Posvojene otroke so jim odvzeli in predali službi za socialno varstvo.