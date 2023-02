Hrvati, obtoženi trgovine z otroki, se bodo lahko branili s prostosti

Dan kasneje, ko so bili namenjeni proti Hrvaški, so jih ustavili na letališču, vendar razlogi za zadržanje niso bili znani. V novi obtožnici pa je bila poleg osmerice Hrvatov podana tudi obtožnica proti uradniku za imigracijo na letališču Ndola. Tudi v novi obtožnici so Hrvati obtoženi trgovine z otroki in ponarejanja listin, piše HRT.

Zaradi izjave je Ljubičićeva na hrvaško državno odvetništvo podala predlog za sankcioniranje. Na odgovor še čaka. Po mnenju varuhinje ima poslančeva izjava elemente zločina iz sovraštva in razkritja osebnih podatkov.

Pernar pa je kasneje napovedal, da bo proti Ljubičićevi tudi sam podal kazensko ovadbo. In sicer zaradi suma lažne naznanitve kaznivega dejanja.

"Na medijski pritisk brez primere se bom odzval še ostreje kot doslej in proti vsem posvojiteljem iz DR Kongo (neznani storilci) vložil kazensko ovadbo zaradi suma, da so sodišču predložili ponarejene dokumente o posvojitvi. Prav tako bom kazensko ovadil vse sodnike (tudi neznane osebe), ki so odločali o posvojitvah na podlagi dokumentov, za katere sumim, da so ponarejeni. Ne trdim, da so ti sodniki krivi, vendar menim, da je možno, da so bila storjena kazniva dejanja. Kar zadeva varuhinjo človekovih pravic za enakost spolov, bom tudi zoper njo podal kazensko ovadbo zaradi suma lažne naznanitve kaznivega dejanja," je Pernar včeraj napisal na svojem družbenem omrežju.