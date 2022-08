Hrvati obujajo spomine na vojaško operacijo Nevihta

Na Hrvaškem 5. avgust velja za enega največjih državnih praznikov, s katerim predvsem slavijo zmago in obujajo spomine na vojaško operacijo Nevihta leta 1995, ko so osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski nasprotniki hrvaške državnosti. Zato imajo na Hrvaškem Nevihto za ključni dogodek pri vzpostavitvi ustavnopravnega reda na svojem ozemlju.

Osrednji del slovesnosti bo potekal na lokalnem nogometnem stadionu, na kninski trdnjavi pa bodo izobesili velikansko hrvaško zastavo, kot so to storili hrvaški vojaki 5. avgusta 1995. 244 umrlih hrvaških vojakov v štiridnevni operaciji bo simbolno prvič predstavljalo prav toliko vojakov na trdnjavi.

V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora v državi, bodo danes navzoče nagovorili predsedniki sabora, države in vlade, Gordan Jandroković , Zoran Milanović in Andrej Plenković , v imenu veteranov pa upokojeni general Mladen Markač .

V Srbiji ta dogodek obravnavajo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 200.000 Srbov.

To so ob dnevu spomina na trpljenje in pregon Srbov poudarili tudi v četrtek zvečer na osrednji obeležitvi v Novem Sadu, ki so se je med drugim udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, premierka Ana Brnabić, srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik, predsednica Republike Srbske Željka Cvijanović in patriarh Srbske pravoslavne cerkve (SPC) Porfirije, ki je nagovoril zbrano množico.

Po podatkih hrvaških virov je sicer v času Nevihte državo zapustilo okoli 90.000 hrvaških Srbov. Na Hrvaško naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč.