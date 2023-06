Hrvati: Postali smo predragi. Pica stane 13 evrov, kava pa dva evra in pol

A visoke številke niso prepričale družinskih ponudnikov, saj pravijo, da je realnost drugačna. Namestitve so prazne, ulice pa samevajo. Istrski sobodajalci so nekoliko razočarani, razložijo.

Če pogledamo napovedi hrvaške turistične zveze, naše južne sosede to poletje čaka rekordna turistična sezona. Trdijo namreč, da je v vseh hrvaških regijah letošnji obisk že presegel lanskoletnega. V maju so v državi skupaj zabeležili 1.449.121 prihodov tujih in 260.841 prihodov domačih turistov, največ v Istri.

"Zasedenost je zelo slaba, predvsem v apartmajih in počitniških hišah. Slabša kot lansko sezono," je povedala predsednica Društva družinskih nastanitev Istre Lorena John. Razloge išče v vsesplošni recesiji, posebej je izpostavila Nemčijo, ter visokih cenah namestitev in gostinske ponudbe.

"Če primerjate z lanskimi cenami, lahko vidite, da so nekateri ponudniki tudi do trikrat dražji. V Fažani je kepica sladoleda tudi pet evrov," izpostavi Johnova. Za tiste, ki so na Hrvaško hodili v preteklih letih, je vse skupaj postalo predrago, tudi ocenjuje. "Za enotedensko bivanje ne želijo zapraviti tako veliko denarja." Ponudniki so kljub podražitvam energentov in surovin cene neupravičeno dvignili, je zaključila.