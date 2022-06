Hrvati (pre)dragi celo za Nemce, cene na obali razburjajo goste

Nemški portal Bayerische Rundfunk 24 (BR24) bralce opozarja, da bodo morali za dopust na Hrvaškem seči precej globlje v žep kot prejšnja leta. "Naj bo govora o izletu v Dubrovnik ali počitnicah na plaži na Krku - turisti morajo biti pripravljeni na višje stroške na Hrvaškem," so zapisali.

Ob tem navajajo uradne podatke hrvaškega statističnega urada, po katerih se inflacija že približuje desetim odstotkom. "A če pogledate cene vsakdanjih izdelkov v trgovinah, je rast cen lahko bistveno višja. V nekaterih primerih pa so cene ostale enake, a so pakiranja precej manjša," so zapisali in dodali podatek, da so se v mesecu maju cene prehrambnih izdelkov in brezalkoholnih pijač v primerjavi z istim mesecem lani dvignile za kar 12,5 odstotka.

Podobno se dogaja z gostinsko ponudbo, pišejo. Pred pandemijo je bilo treba za pivo v Zagrebu odšteti 12 kun oziroma 1,60 evra, danes pa že 19 kun oziroma dobra dva evra in pol. V krajih, kot so Split, Dubrovnik in Rovinj, ki so najbolj priljubljeni med turisti, pa so podražitve še bolj drastične. "Kosilo za štiričlansko družino lahko hitro stane 700 kun in več, kar je približno 93 evrov," so zapisali. Temu pa je treba dodati še višje cene hotelskih storitev - tudi te so bile maja letos v primerjavi z lanskim majem višje za 12 odstotkov, v sezoni pa se, kot vemo, še močno povišajo.

In precejšnjo podražitev letalskih kart, kar je posledica višanja cen goriva zaradi vojne v Ukrajini.