Hrvati prepovedali vstop srbskemu ministru v Jasenovac, Srbi poslali protestno noto

S srbskega ministra za diasporo so v nedeljo sporočili, da je minister Đorđe Milićević na Hrvaškem obiskal Srbe v okolici Novske, nato pa se je odpravil v spominski park v Jasenovcu, da bi se poklonil Srbom, pobitim v taborišču.

Ob vhodu v kompleks so ga po navedbah ministrstva ustavili hrvaški policisti, ki so s tremi avtomobili obkolili Milićevićevo vozilo. Srbski zunanji minister Ivica Dačić je dejal, da gre za sramotno in škandalozno potezo hrvaških oblasti in napovedal, da bo Srbija zaradi tega Hrvaški poslala protestno noto.