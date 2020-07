Hrvati prosijo za pomoč pri odkrivanju leščurjev, na slovensko obalo naplavilo njihove lupine

Veliki leščur je največja mediteranska školjka, ki je endemit Sredozemlja. Ker si na Hrvaškem prizadevajo, da bi bolj učinkovito pristopili k zbiranju podatkov o ogroženi in zaščiteni vrsti, je hrvaško okoljsko ministrstvo začelo akcijo 'Ali ste jih videli'. Ljudi poziva, naj jim sporočijo, kje so opazili leščurja. Prav tako prosijo, da jim posredujejo fotografije ali kakršnekoli informacije o prisotnosti mrtvih ali živih primerkov. Če se torej odpravljate na Hrvaško in naletite na leščurje, obvestite predstavnike ministrstva na njihov elektronski naslov vrste@mzoe.hr, piše in vabi k sodelovanju jadranski portal MorskiHR.

Leščurji so največja sredozemska školjka in imajo pomembno funkcijo v ekosistemu, saj predstavljajo otoke trdega dna v sedimentnem okolju in tako povečajo prostorsko raznolikost ter so pomemben filtrator, je pojasnil biolog Borut Mavrič.

Strokovnjaki so množične pogine velikih leščurjev opazili jeseni 2016 na obali Španije. Na Hrvaškem pa so podoben pojav prvič potrdili maja 2019. Okužba se je razširila v Istro, kar kaže, da je prizadela celoten hrvaški del Jadrana. Vzrok množičnih poginov leščurjev ni popolnoma znan. Možna vzroka sta pražival haplosporidium pinnae, ki zajeda tkivo leščurja, in mikrobakterija, vendar strokovnjaki še vedno niso potrdili, ali sta to glavna in edina vzroka, ki povzročata tudi do 100-odstotno smrtnost osebka na določenih lokacijah, pojasnjujejo na MorskiHR.

Tako je veliko območij v Sredozemlju, kjer so leščurji praktično popolnoma izginili, je potrdil tudi slovenski strokovnjak Borut Mavrič z Morske biološke postaje NIB."Severni Jadran je bil eno zadnjih neprizadetih območij, se pa v zadnjem letu tudi to spreminja. Pogini so prišli vse do istrske obale, pa tudi med Trstom in Molfanconom so že zaznali parazita in pogine," je dejal.