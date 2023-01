Hrvati razburjeni zaradi podražitev: Plenković sklical inšpektorje

Čeprav je vlada Hrvatom mesece pred uvedbo evra zagotavljala, da podražitev zaradi nove valute ne bi smelo biti, je že prvi dan po uvedbi evra postalo jasno, da temu ni tako. Ljudje se najbolj pritožujejo zaradi podražitev kave, Zveza za varstvo potrošnikov pa je pritožbe prejela tudi glede podražitev cigaret ter pekovskih in drugih izdelkov. Premier Andrej Plenković je že sklical sestanek s pristojnimi ministri in inšpekcijskimi organi.

"Uvedba evra ni razlog za dvig cen blaga in storitev," je zapisal hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in dodal, da je glede nadaljnjih aktivnosti za zaščito potrošnikov pred neupravičenimi podražitvami sklical sestanek s pristojnimi ministri ter predstavniki davčne uprave, carinske uprave in državnega inšpektorata.

"Potrošnik ne sme biti v manj ugodnem položaju, kot bi bil, če evro ne bi bil uveden" Na uradni vladni spletni strani Euro.hr sicer jasno piše, da glede na načelo varstva potrošnikov potrošnik ne sme biti v finančno manj ugodnem položaju, kot bi bil, če evro ne bi bil uveden. "Treba je pravilno in natančno uporabiti pravila preračunavanja in zaokroževanja, kar pomeni, da mora biti cena pravilno izračunana in navedena. Informativni izračun v valuti, ki je bila ali bo uradna, mora pravilno odražati ceno, ki se zaračuna potrošniku in ne sme biti zaokrožena navzgor ali navzdol." Na spletni strani je zavedeno še, da mora biti od začetka obdobja obveznega izpisa cene v obeh valutah ta zaračunana v kunah ter preračuna in prikazana tudi v evrih. "Sama uvedba evra ne sme biti in ni upravičen razlog za povišanje cen izdelkov," zaključujejo na spletni strani euro.hr.

Kneževićeva: Ljudje se najbolj pritožujejo zaradi podražitev kave Predsednica Zveze za varstvo potrošnikov Ana Knežević je dejala, da ljudje kličejo in se pritožujejo. "Najvišje so podražitve kave, kava je najdražja. Dobili smo prijavo, da je na nekje zaradi zaokroževanja cen kava dražja za dve kuni," je dejala. Pojasnila je, da se je to dogajalo v vseh državah, ki so vstopile v evroobmočje in kot primer naštela tudi Slovenijo, Avstrijo in Italijo. "Opozarjali smo, da Hrvaška ne bo izjema. Tudi v omenjenih državah je bilo najhuje s cenami kave," je povedala in dodala, da so na Hrvaškem podražitve opazili tudi v pekarnah. Opisala je primer, kjer polbeli kruh zdaj stane en evro, prej pa je stal 7 kun, kar pomeni, da se je podražil za 53 lip, kar po njenih besedah ni zanemarljivo.

icon-expand Evri in kune FOTO: Shutterstock

Poleg tega so prijeli prijave o podražitvah na bencinskih črpalkah, pa tudi cigaret. "Občan nas je obvestil, da cigarete, ki stanejo 29 kun, v kiosku zdaj stanejo 3,90 evra. Dražji so za 38 lip. Težnja je očitno zaokroževanje na ničlo. Razumem zaokroževanje za nekaj lip, ne pa za 50 lip. Niti moralno," je dejala Kneževićeva, ki trdi, da inšpekcija ne opravlja svojega dela. "Nadzirajo le, ali je vse v skladu z zakonodajo, ali so cene prikazane dvojno in ali so izračunane po tečaju ter na dve decimalni mesti, svobodno oblikovanje cen pa jih očitno ne zanima. Očitno je zdaj vse stvar izbire potrošnika, z drugimi besedami – če vam kaj ni všeč, lahko to, kar potrebujete, poiščete drugje," je dejala.