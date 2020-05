Hrvati s turistično kampanjo nagovarjajo tuje goste, tudi Slovence

Počitnice, ki si jih zaslužite, so bližje, kot si mislite je nova oglaševalska kampanja, ki jo je pripravila hrvaška turistična skupnost (HTZ) za svoje najpomembnejše turistične trge v srednjeevropskih državah, vključno s Slovenijo. Odprli so tudi novo spletno stran za ostale turistične trge.

Kampanjo bodo zagnali do konca tega tedna ali v začetku junija za turiste iz tistih držav, za katere predvidevajo, da bodo po rahljanju epidemioloških ukrepov in vnovičnem odpiranju meja lahko obiskali Hrvaško. Gre za turiste iz Avstrije, Češke, Madžarske, Slovenije, Slovaške, Nemčije, Italije in Poljske, so danes sporočili iz HTZ.

Direktor HTZ Kristjan Staničić je poudaril, da za te države pripravljajo neposredno in intenzivno oglaševalsko kampanjo na vseh ključnih spletnih in ostalih oglaševalskih kanalih.

Vzpostavili so tudi novo spletno oglaševalsko platformo Uživajte v pogledu s Hrvaške. Gre za oglaševalsko okno, ki ga bodo za svojo predstavitev lahko uporabljali vsi hrvaški turistični delavci.

Platforma je usmerjena predvsem v za Hrvaško pomembne turistične trge, s katerih gostje zaradi pandemije koronavirusne bolezni še ne bodo mogli kmalu obiskati Hrvaške. To so med drugim Velika Britanija, skandinavske države, Francija, Italija, Kitajska, ZDA in Južna Koreja.