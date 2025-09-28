Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hrvati še vedno hranijo štiri milijarde kun

Zagreb, 28. 09. 2025 10.03 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
1

Na Hrvaškem je več kot dve leti in pol po uvedbi evra nezamenjanih ostalo več kot štiri milijarde kun ali za več kot pol milijarde evrov. Čas za zamenjavo kovancev je le še do konca tega leta, medtem ko za bankovce časovne omejitve za zamenjavo ni.

Sredi septembra je po navedbah hrvaške centralne banke nezamenjanih ostalo 74,50 milijona kosov bankovcev v vrednosti 3,08 milijarde kun ter 2,17 milijarde kosov kovancev v vrednosti 1,17 milijarde kun.

Zamenjavo se lahko opravi v hrvaški centralni banki. Menjava se izvaja po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro, kot je to veljalo ob uvedbi skupne evropske valute evro z letom 2023.

Hrvaška kuna
Hrvaška kuna FOTO: Shutterstock
kuna hrvaška denar
Naslednji članek

Rusi z več sto droni in raketami nad Kijev, Poljska v zrak poslala vojaška letala

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
28. 09. 2025 10.18
+1
V spomin na lepe čase.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256