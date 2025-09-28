Hrvati še vedno hranijo štiri milijarde kun

Sredi septembra je po navedbah hrvaške centralne banke nezamenjanih ostalo 74,50 milijona kosov bankovcev v vrednosti 3,08 milijarde kun ter 2,17 milijarde kosov kovancev v vrednosti 1,17 milijarde kun.
Zamenjavo se lahko opravi v hrvaški centralni banki. Menjava se izvaja po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro, kot je to veljalo ob uvedbi skupne evropske valute evro z letom 2023.
