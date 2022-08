Če gre verjeti raziskavi Forbesa, potem so naši južni sosedje med narodi, ki so v Evropi najbolj neprespani. Slabše kot na Hrvaškem naj bi bilo spanje le še na Češkem, v Belorusiji in Španiji. In kako so raziskovalci prišli do teh spoznanj? Preverjali so, kako pogosto uporabniki spleta iščejo nasvete za boljši spanec.