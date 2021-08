Hrvati so se v začetku avgusta približali turističnemu rekordu

Rezultate Staničić pripisuje dobri pripravi celotnega turističnega sektorja na sezono in vladnim ukrepom, "pa tudi dejstvu, da je Hrvaška najbolj varna turistična destinacija v Sredozemlju" . V primerjavi z rekordnim letom 2019 so po besedah prvega moža turistične zveze trenutno na približno 70 odstotkih rezultatov, ob čemer je dodal, da so napovedi zelo dobre tudi za preostanek avgusta in september.

V nadaljevanju bodo po Stančićevem mnenju ključni ohranjanje dobre epidemiološke slike, spoštovanje vseh predpisanih epidemioloških ukrepov in priporočil kot tudi precepljenost prebivalstva v čim večjem številu.

Zabeležili 46-odstotno povečanje pri prihodih turistov

Na Hrvaškem so letos zabeležili okoli osem milijonov prihodov turistov in 49 milijonov prenočitev, kar na letni ravni pri prihodkih predstavlja 46-odstotno povečanje, pri prenočitvah pa 37-odstotnega. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 so pri prihodih zabeležili približno 60 odstotkov rezultatov iz leta 2019 in 70 odstotkov rezultata pri prenočitvah.

Pri južnih sosedih še vedno dnevno prebiva več kot milijon turistov, od tega približno 920.000 tujcev. Trenutno največ turistov biva v Istri, Kvarnerju, Splitsko-dalmatinski, Zadrski in Šibeniško-kninski županiji, glede na narodnost pa je največ Nemcev in domačih turistov, sledijo jim Slovenci, Poljaki, Avstrijci in Čehi, so v turistični zvezi še zapisali v sporočilu za javnost.