Hrvati šokirani nad cenami prvih češenj: 'Ali so iz zlata?'

Trenutno so na hrvaških tržnicah večinoma na voljo uvožene češnje, medtem ko bodo domače češnje, poudarjajo prodajalci in pridelovalci, v večjih količinah prispele šele konec maja. Kupci menijo, da so cene sadja vse manj usklajene z življenjskim standardom državljanov. Na stojnicah tako češnje prodajajo tudi po 20 evrov, poroča Net.hr.

"Cene niso nore, ampak popolnoma nore. Nemogoče je, da za pol kilograma jagod zahtevajo pet evrov, za kilogram češenj pa 20 evrov. Iz česa je to, iz zlata?" se sprašuje Davor iz Zagreba. Podobnega mnenja je tudi Ela, ki meni, da so takšne cene za povprečnega kupca absurdne.

Češnje že desetletja goji tudi Robert Hadžić, ki napoveduje, da bo letos svoje domače češnje prodajal za 7 do 8 evrov na kilogram, kar je skoraj trikrat ceneje kot nekatere trenutno ponujene uvožene. Glavna težava, trdi, niso sami pridelovalci, temveč preprodajalci: "To nima nobene zveze z realnostjo. Gre za špansko češnjo, ki prispe veliko prej kot naša, ampak z gotovostjo lahko rečem, da te iste češnje v državah, kamor jih izvažajo, kot sta Nemčija ali Avstrija, niso 20 evrov. Morda 10 do 12, ne pa 20. To je res špekulativno in nas množično ropajo." Letošnja sezona je sicer za zdaj videti obetavna, še dodaja.