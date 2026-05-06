Tujina

Hrvati šokirani nad cenami prvih češenj: 'Ali so iz zlata?'

Zagreb , 06. 05. 2026 10.22 pred 1 uro 2 min branja 68

Avtor:
A.K.
Češnje

Kupce na zagrebških tržnicah so v teh dneh neprijetno presenetile cene prvih češenj. Za kilogram uvoženih, najpogosteje španskih češenj je treba na nekaterih stojnicah plačati tudi do 20 evrov, kar je za mnoge, pravijo, popolnoma nepredstavljivo in nedosegljivo.

Trenutno so na hrvaških tržnicah večinoma na voljo uvožene češnje, medtem ko bodo domače češnje, poudarjajo prodajalci in pridelovalci, v večjih količinah prispele šele konec maja. Kupci menijo, da so cene sadja vse manj usklajene z življenjskim standardom državljanov. Na stojnicah tako češnje prodajajo tudi po 20 evrov, poroča Net.hr.

"Cene niso nore, ampak popolnoma nore. Nemogoče je, da za pol kilograma jagod zahtevajo pet evrov, za kilogram češenj pa 20 evrov. Iz česa je to, iz zlata?" se sprašuje Davor iz Zagreba. Podobnega mnenja je tudi Ela, ki meni, da so takšne cene za povprečnega kupca absurdne.

Češnje že desetletja goji tudi Robert Hadžić, ki napoveduje, da bo letos svoje domače češnje prodajal za 7 do 8 evrov na kilogram, kar je skoraj trikrat ceneje kot nekatere trenutno ponujene uvožene. Glavna težava, trdi, niso sami pridelovalci, temveč preprodajalci: "To nima nobene zveze z realnostjo. Gre za špansko češnjo, ki prispe veliko prej kot naša, ampak z gotovostjo lahko rečem, da te iste češnje v državah, kamor jih izvažajo, kot sta Nemčija ali Avstrija, niso 20 evrov. Morda 10 do 12, ne pa 20. To je res špekulativno in nas množično ropajo." Letošnja sezona je sicer za zdaj videti obetavna, še dodaja.

KOMENTARJI68

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medvescak
06. 05. 2026 11.57
Nisu skupe trešnje🍒 nego si se ti dušice slabo udala....🤭🤭🤭
Valkidžija
06. 05. 2026 11.57
Kaj stokajo. Če so predrage jih pač ne kupiš.
Dragica Cegler
06. 05. 2026 11.55
Nadaljujem. ne vem zakaj je treba kupovati tiste prve češnje Saj bodo kmalu doma dozorele. Samo zato,da se Jamra.
zmerni pesimist
06. 05. 2026 11.54
Kmalu bojo doma boljše in zastonj malo bomo še pa ja počakali
GLAVAČ
06. 05. 2026 11.54
Tudi naše trgovine so krepko dvignile cene,kokakola,jogurti,sladkarije in sadje,hvala lepa trgovini,ker skrbi za naše zdravje in tega več ne kupujemo.
Dragica Cegler
06. 05. 2026 11.53
Ne vem zakaj he
Roadkill
06. 05. 2026 11.53
Se mi zdijo višnje bolj karizmatične
suleol
06. 05. 2026 11.53
spet se bomo bunili nad hrvati gres pa z otroci na sprehod na bled rabis pa 20 sam da si se parkiral za par ur sam nehte
Celjan78
06. 05. 2026 11.55
pa dej ulorabljal ločila in pravopis kaj ne vidis kako tezko je tole solato prebirat bodi zavedni slovenec potrudi se
suleol
06. 05. 2026 11.53
hahaha
Volja
06. 05. 2026 11.49
Transport ni zastonj. 😲😉
spam1
06. 05. 2026 11.51
Še mango-by-air je cenejši pa ga pripeljejo z avionom
Uporabnik1921539
06. 05. 2026 11.49
skampi po 40 Eut.Zakaj bi kupoval vrsnje?Bodo ze doma dozorele
Kostorog
06. 05. 2026 11.49
Kar naj navijajo cene, tudi na morju je podobno, potem bo pa spet jok in stok kako si turisti večino stvari prinesejo s sabo, v Plodinah je 1 kg svinjski vrat 4.39 eur, v restavraciji pa cca 300 g plus priloga 16 do 24 eur plus solata 6 do 10 eur, pivo ožujsko od 4,70 do 8 eur, sokovi 4,5 pa naprej, steklenica 0,75 vina pa od 25 pa naprej, pa se gredo turizem in stokajo kakšne stroške imajo, pogoltnost gostincev ne pozna meja.
4krogci
06. 05. 2026 11.48
Hercegovina okol prvega maja….3€ za kilo domacih….ampak to se ne kupuje ob glavni cesti 🙈
galeon
06. 05. 2026 11.47
Samo 2 dni ne kupite nobene češnje pa boste videli kako bodo znižali cene. Bodo potem kupci določal cene.
4krogci
06. 05. 2026 11.47
Pocakte na prve Briške…sploh tiste ta kupljene v italiji in pol pr nas prodajane na trznici 🤣🤣🤣
Samo navijač
06. 05. 2026 11.47
Malo se pocakamo in bodo zastonj 😁.
Pimplc
06. 05. 2026 11.45
pol pa ne jest
Miškolin1890
06. 05. 2026 11.45
Temu se reče strategija. Na balkan serviraš češnje po 20 eur, nato Nemčijo in ostale, ki imajo višji standard, izsiljuješ, češ, poglejte, na balkanu jih prodajamo po 20, ja vol da bomo tudi pri vas dvignili ceno. In potem bo nemc in francoz kupoval češnje po 18 eur, par kg na balkanu bo pa pač šlo na kompost. Verjetno so itak prešpricane, bolj toksične kot zdrave.
YouRangMyLord
06. 05. 2026 11.44
#Slash in #Kimberley Echo: nista razumela mojega sakazma....
Volja
06. 05. 2026 11.44
Navite cene Hrvatov prej dokazuje njihov preživetveni obup, ker enostavno ni ponudbe del, ni denarja niti za občasne pomoči v gospodinjstvu. Na Hrvaškem je največji obup kako zimo preživeti do turistične sezone. Sami lahko opazite koliko zmorejo iz leta v letob v zasebnih gospodinjstvih vložiti v izboljšanje ponudbe.
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
