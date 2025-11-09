Hrvati višajo kazni za prometne prekrške

"Prihajajo drakonske kazni" je le eden od naslovov v hrvaških medijih o napovedanem povišanju, ki ga številni vozniki pozdravljajo, a to so tisti, ki so že zdaj denimo pripeti med vožnjo in si želijo še več policistov na cestah. Spet drugi - prehitri - pa bodo morali leta 2026 precej globlje seči v žep.

In kaj to pomeni konkretno? Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo se bo denimo kazen zvišala z zdajšnjih 130 na 300 evrov. Na cesti, ob cesti in nad njo Hrvati močno povečujejo tudi policijski nadzor.

"Dron lahko snema s štirimi kamerami, z njim lahko posnamemo prekrškarje, ki govorijo po mobilnem telefonu, ki niso pripeti, ki prevozijo rdečo luč," pojasnjuje poveljnik specialne policijske enote Split Anđelko Krišto.

In ne le za voznike avtomobilov se povečujejo trikratno tudi nekatere kazni za električne skiroje. Kazen za uporabo slušalk med vožnjo se z dosedanjih 30 evrov zvišuje na vsaj 90 evrov. "Ko govorimo o povratnikih, tukaj pa tolerančnega praga ni. Ničelna toleranca," opozarja poveljnik specialne policijske enote Split Mijo Rogošić.

In v primerih mladoletnikov bodo za njihove prekrške po novem odgovarjali tudi starši. In kdaj naj bi nove kazni stopile v veljavo? Hrvaška vlada namerava spremembe zakona o varnosti cestnega prometa sprejeti najpozneje do sredine prihodnjega leta.