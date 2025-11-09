Svetli način
Hrvati višajo kazni za prometne prekrške

Zagreb, 09. 11. 2025 21.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Katja Horvat Plevnik
Hrvaška bo prihodnje leto občutno zvišala kazni za prometne prekrške. Poudarek bo na uporabi mobilnega telefona za volanom ter prehitri in objestni vožnji. Nekatere kazni bodo tudi trikrat višje od sedanjih. Na voznike bo prežalo 180 dodatnih kamer ob voziščih in celo droni. Razlog za zaostrovanje kazni je predvsem črna prometna statistika, saj je na hrvaških cestah letos umrlo precej več ljudi kot pretekla leta.

"Prihajajo drakonske kazni" je le eden od naslovov v hrvaških medijih o napovedanem povišanju, ki ga številni vozniki pozdravljajo, a to so tisti, ki so že zdaj denimo pripeti med vožnjo in si želijo še več policistov na cestah. Spet drugi - prehitri - pa bodo morali leta 2026 precej globlje seči v žep.

In kaj to pomeni konkretno? Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo se bo denimo kazen zvišala z zdajšnjih 130 na 300 evrov. Na cesti, ob cesti in nad njo Hrvati močno povečujejo tudi policijski nadzor.

"Dron lahko snema s štirimi kamerami, z njim lahko posnamemo prekrškarje, ki govorijo po mobilnem telefonu, ki niso pripeti, ki prevozijo rdečo luč," pojasnjuje poveljnik specialne policijske enote Split Anđelko Krišto

In ne le za voznike avtomobilov se povečujejo trikratno tudi nekatere kazni za električne skiroje. Kazen za uporabo slušalk med vožnjo se z dosedanjih 30 evrov zvišuje na vsaj 90 evrov. "Ko govorimo o povratnikih, tukaj pa tolerančnega praga ni. Ničelna toleranca," opozarja poveljnik specialne policijske enote Split Mijo Rogošić.

In v primerih mladoletnikov bodo za njihove prekrške po novem odgovarjali tudi starši. In kdaj naj bi nove kazni stopile v veljavo? Hrvaška vlada namerava spremembe zakona o varnosti cestnega prometa sprejeti najpozneje do sredine prihodnjega leta.

