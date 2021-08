Hrvati zadovoljni z letošnjo turistično sezono, blizu rezultatom iz leta 2019

Direktor Hrvaške turistične zveze (HUT) Veljko Ostojić je za Index.hr ocenil, da bi lahko Hrvaška z letošnjimi dobrimi rezultati postala najbolj obiskana turistična destinacija v Sredozemlju. HUT je primerjal letošnje številke s podatki iz rekordnega leta 2019.

Od začetka leta do konca julija so na Hrvaškem zabeležili 7,4 milijona prihodov turistov, kar predstavlja 58 odstotkov prihodov iz leta 2019, in 44,5 milijona nočitev oziroma 68 odstotkov nočitev iz leta 2019. Julij je prinesel dobre rezultate, turistični delavci so namreč poročali o le 20 odstotkov manj nočitev in prihodov kot leta 2019. V prvih 10 dneh avgusta številna hrvaška mesta, med drugim Rovinj, dosegajo še boljše številke, piše Index.hr. V prvih sedmih dneh avgusta so turistični delavci poročali o 981.000 prihodih turistov in 7,4 milijona nočitvah.

Hrvaški časnik je predstavil tudi sezonske številke Italije, Grčije in Španije, ki so največji konkurenti Hrvaške v času poletne turistične sezone. V Italiji so od začetka leta do konca julija zabeležili 49,3 odstotka nočitev v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019. Samo julija se je rezultat precej izboljšal, Italijo je obiskalo samo 12 odstotkov manj turistov kot julija 2019. Povečalo se je število domačih gostov, zmanjšalo pa število tujih.