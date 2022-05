Hrvati zbirajo denar za splav nosečnice v Sloveniji

Zdravniki, na katere se je obrnila, so ji dejali, da ta po desetem tednu ni mogoč, čeprav zakon v določenih primerih predvideva tudi izjeme.To je v sredo po razkritju njenega primera potrdil tudi hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš. "Vsaki ženski na Hrvaškem mora biti omogočena prekinitev nosečnosti tudi po izteku desetih tednov, če za to postajajo medicinski razlogi," je sporočil in opozoril zdravstvene ustanove, da morajo točno in v ustreznem času obvestiti paciente o njihovih pravicah in možnostih. 39-letna nosečnica se je odločila, da če ne bo mogla opraviti splava na Hrvaškem, to storila v Sloveniji. Po njenih besedah je v Sloveniji odnos diametralno nasproten od Hrvaške. "Tam so mi dali podrobna navodila, polni so spoštovanja, človeški so, njihov odnos je neopisljivo drugačen in ni nobenih problemov," je pojasnila.