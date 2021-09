Hrvati zelo zadovoljni tudi z avgustovskim obiskom, obetajo si dobro posezono

Največ turističnih nočitev je bilo v istrski županiji (8,6 milijona). Sledita splitsko-dalmatinska (5,8 milijona) in primorsko-goranska (5,7 milijona). Ko gre za posamezne turistične kraje, je bilo največ gostov v Dubrovniku (164.000), Splitu (160.000), Rovinju (149.000) ter Medulinu in Poreču (po 125.000).

Kot so poudarili, je bilo nemških turistov za 83 odstotkov več kot avgusta lani. Poljakov je bilo za sedem odstotkov več, Avstrijcev za 182 odstotkov, Čehov za 30 odstotkov in Italijanov za 100 odstotkov več, medtem ko je bilo gostov iz Slovenije približno toliko kot avgusta lani.

V primerjavi z namestitvami avgusta lani so prejšnji mesec zabeležili za 93 odstotkov več nočitev v kampih in za 86 odstotkov več v hotelih. Pri zasebnih namestitvah je bilo za 35 odstotkov več nočitev.

Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je zadovoljna s turističnimi rezultati v tekočem letu, kot tudi z napovedmi za posezono. Posebej je izpostavila finančne učinke. Na davčni upravi so imeli avgusta za 21 odstotkov večjo vrednost davčno potrjenih računov, kot je to bilo avgusta 2019. V prvih osmih mesecih pa je vrednost fiskaliziranih računov dosegla skoraj 18 milijard kun (2,43 milijard evrov), kar znaša 84 odstotkov enakega obdobja 2019, je dejala.

Sicer so na Hrvaškem v prvih osmih mesecih letos zabeležili 10,7 milijona prihodkov turistov, ki so ustvarili 67,9 milijona nočitev, kar je 56 odstotkov več obiskov in 43 odstotkov več nočitev kot v tem času lani. Največ nočitev so ustvarili nemški gostje (15,9 milijona), sledijo domači gosti (10,1 milijona) in gosti iz Slovenije (7,9 milijona).