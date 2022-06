Hrvatica 17 let prejemala pokojnino, čeprav ni imela niti dneva delovne dobe

Gospa, ki živi na območju Slavonskega Broda, je 24. julija 1995 zaprosila za priznanje pravic za pridobitev starostne pokojnine. Kot dokaz je priložila delovno knjižico, v kateri je imela zapisanih 32 let, šest mesecev in tri dni delovne dobe, ki naj bi jo nabrala z zaposlitvijo v Bosni in Hercegovini. V resnici pa 77-letnica ni nikoli ni bila zaposlena.

"Obsojenka se je še kako zavedala, da ni ustvarila niti enega dne delovne dobe v Bosni in Hercegovini. Sodišče, torej, ugotavlja, da je obsojenka to kaznivo dejanje začela navedenega 24. junija 1995 in ga je izvajala vse do 31. decembra 2012, tako da ni govora o zastaranju," je sodišče zapisalo v obsodbi. Lažna upokojenka je namreč skozi celotno obdobje več kot 17 let prejemala mesečno pokojnino okoli 1400 kun (186 evrov), do katere pa ni bila upravičena.