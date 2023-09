Hrvatica, ki je truplo sestre 19 let skrivala v zamrzovalniku, na prostosti

Sodišče v Požegi je za hrvaški portal Danas.hr potrdilo, da je zaradi bolezni obsojenke ugodilo predlogu za trimesečno prekinitev prestajanja kazni. Pogojna kazen začne veljati danes, ukrep pa se izteče 12. decembra. Kot poroča hrvaški portal Danas.hr, je mnoge odločitev sodišča presenetila.

Smiljana Srnec je bila leta 2020 obsojena na 15 let zapora zaradi umora svoje sestre, vrhovno sodišče pa je leta 2021 kazen potrdilo. Primer Jasmine Dominić je pretresel hrvaško javnost. Truplo so odkrili 16. februarja 2019 v zamrzovalni skrinji v družinski hiši v Palovcu, v kateri je Srnečeva živela s soprogom in z otroki. Jasmina je izginila leta 2000, da jo pogrešajo, pa so policiji prijavili šele pet let pozneje.