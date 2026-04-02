Hrvatica Združenim narodom ukradla za okoli 750.000 dolarjev

Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je na podlagi informacij hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve izvedel preiskavo zoper hrvaško državljanko s stalnim prebivališčem v Združenih državah Amerike. Hrvatica je osumljena storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil, poroča Net.hr.

Po opravljenih preiskavah je USKOK v sodelovanju s predstavniki ameriškega veleposlaništva na Hrvaškem zbral informacije in jih posredoval pristojnim ameriškim organom, ki so po opravljeni preiskavi sprožili postopek zoper osumljenko.

Sumijo, da je ženska, ki je pogodbeno zaposlena na Stalnem predstavništvu Republike Hrvaške pri Združenih narodih v New Yorku, izkoristila svoja pooblastila in dostop do bančnih računov Stalnega predstavništva za nezakonita plačila na svoje osebne račune, ki jih je imela odprte v banki v ZDA. S tem si je, kot ocenjujejo, pridobila nezakonito korist v višini približno 750.000 dolarjev (dobrih 651.000 evrov).

Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da so v sredo aretirali Renato Supini-Saltus ter jo privedli pred okrožno sodišče v Connecticutu.

Obtožena je goljufije z elektronskim prenosom podatkov, za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora, in dveh obtožb pranja denarja, za kateri je zagrožena najvišja kazen 10 let zapora.