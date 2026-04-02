Tujina

Hrvatica Združenim narodom ukradla za okoli 750.000 dolarjev

Zagreb, 02. 04. 2026 12.21 pred 26 dnevi 1 min branja 37

Avtor:
M.P.
Hrvaška in Združeni narodi

Hrvaški urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil uvedel preiskavo zoper hrvaško državljanko s stalnim prebivališčem v ZDA. Hrvatica naj bi izkoristila svoja pooblastila in dostop do bančnih računov Stalnega predstavništva pri Združenih narodih ter na nezakonit način pridobila okoli 750.000 dolarjev (dobrih 651.000 evrov).

Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je na podlagi informacij hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve izvedel preiskavo zoper hrvaško državljanko s stalnim prebivališčem v Združenih državah Amerike. Hrvatica je osumljena storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil, poroča Net.hr.

Po opravljenih preiskavah je USKOK v sodelovanju s predstavniki ameriškega veleposlaništva na Hrvaškem zbral informacije in jih posredoval pristojnim ameriškim organom, ki so po opravljeni preiskavi sprožili postopek zoper osumljenko.

Sumijo, da je ženska, ki je pogodbeno zaposlena na Stalnem predstavništvu Republike Hrvaške pri Združenih narodih v New Yorku, izkoristila svoja pooblastila in dostop do bančnih računov Stalnega predstavništva za nezakonita plačila na svoje osebne račune, ki jih je imela odprte v banki v ZDA. S tem si je, kot ocenjujejo, pridobila nezakonito korist v višini približno 750.000 dolarjev (dobrih 651.000 evrov).

Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da so v sredo aretirali Renato Supini-Saltus ter jo privedli pred okrožno sodišče v Connecticutu.

Obtožena je goljufije z elektronskim prenosom podatkov, za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora, in dveh obtožb pranja denarja, za kateri je zagrožena najvišja kazen 10 let zapora.

hrvaška zduženi narodi kraja denar zda
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
03. 04. 2026 19.32
Prilika dela tatu.
Odgovori
0 0
spermi?
03. 04. 2026 14.24
Ni problem za izbris je že na fb in istagramu 😋
Odgovori
0 0
Baltic
02. 04. 2026 17.45
Nič novega za hrvate kradejo kot srake.
Odgovori
+7
7 0
lokson
02. 04. 2026 16.56
Spet pametovanje. Hrvati, imajo za razliko od naših jajca in vse to obelodanit, kot poduk ostalim. Kaj naredijo naše cvetke. Zaščitijo koruptivneže in za to obtožijo druge, ob tem pa še lajajo po Evropi in nas sramotijo.
Odgovori
+2
4 2
TITO50
02. 04. 2026 16.11
Saj zato iz E U črpajo toliko, da je vsa kraja pokrita in še ostane.
Odgovori
+3
4 1
SEHE
02. 04. 2026 15.54
smučarska zveza, potem OZN, kaj veš kol še iz EU... Pravi tati!
Odgovori
+6
7 1
muri67a
02. 04. 2026 16.10
Mislim, da so jim naši celo mentorji
Odgovori
+2
3 1
Nace Štremljasti
02. 04. 2026 15.52
članica ali pa podpornica hdz
Odgovori
+4
4 0
3320.
02. 04. 2026 15.45
Bravo, naj je, ZN so itak 👎🏻
Odgovori
-1
1 2
juventina10
02. 04. 2026 15.12
v zda to hitro rešijo,ap cap.
Odgovori
+7
8 1
BMReloaded
02. 04. 2026 15.12
A zato v UN jamrajo, da so tik pred bankrotom...pa to. Zelo lepo. Sem izjemno vesel.
Odgovori
+3
4 1
Banion
02. 04. 2026 14.57
nerodno če te dobijo
Odgovori
+1
1 0
Dražen Marjanović
02. 04. 2026 14.37
Renata Supini Saltus to ni nic Hrvaskega.
Odgovori
+2
5 3
Andres
02. 04. 2026 14.35
Ko vidis Hrvata, zapri vrata.
Odgovori
+15
19 4
Burtonnn
02. 04. 2026 15.31
!kadeB
Odgovori
+0
1 1
Burtonnn
02. 04. 2026 16.10
Do sedaj mi ne okradel nobeden Hrvat. Okradla me je ljubljanska banka, gorenjska banka, mariborska banka, vlada, zavarovalnica, mercator, špar.....pa še sam ne vem... pa spiz.. pa loterija, pa upravnik stavke kjer živim. Ne vidim med njimi nobenega hrvata. Je tebe kakšen okradel?
Odgovori
-1
3 4
Baltic
02. 04. 2026 17.43
To pa drži kot pribito👍🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
mungus
02. 04. 2026 14.34
najbolj pošten hrvatar je tisti katerega ni.
Odgovori
+2
9 7
Definbahija
02. 04. 2026 14.26
Ni možno. Hrvaška pa je v vsem boljša kot sloven8ja. To ni mogoče
Odgovori
+3
8 5
Banion
02. 04. 2026 14.58
ja saj tudi kradejo več
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1854475
02. 04. 2026 14.07
Kako so že naši očetje včasih pravli?..nema tat...bez hrva...
Odgovori
+9
12 3
Dražen Marjanović
02. 04. 2026 14.37
Tat ni Hrvaska beseda.
Odgovori
-3
0 3
Uporabnik1854475
02. 04. 2026 20.38
Aja sej res..lopove hrvats..
Odgovori
0 0
koral45
02. 04. 2026 13.55
Zavajajoč naslov, ukradla združenim narodom, kar ni res ampak hrvaškemu predstavništvu pri združenih narodih.
Odgovori
+1
9 8
markan3
02. 04. 2026 14.02
🥱😴💤💤💤
Odgovori
+2
4 2
dededetox
02. 04. 2026 13.53
Nobena celina ni varna pred ekstremno katoliškimi susjedi!
Odgovori
+5
12 7
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 13.53
Zna se, može se pravijo podkolpski.
Odgovori
+3
6 3
motorist_mb
02. 04. 2026 13.53
Sposobna delavka 🤣
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
