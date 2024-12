Hrvatica umrla v Italiji, našli so jo po devetih mesecih

V Comu v Italiji so pokopali 57-letno Hrvatico, ki je umrla že v začetku leta, a so njeno truplo našli šele konec novembra. Odkrili so ga gasilci, potem ko so se sosedje pritožili zaradi neprijetnega vonja. Italijanska javnost se zdaj sprašuje, kako je mogoče, da ženske ni nihče pogrešil, njen primer pa je znova spodbudil razpravo o epidemiji sodobnega časa – osamljenosti.