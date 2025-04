Hrvatom turizem prinesel 15 milijard: največ Slovencev

Na Hrvaškem so od začetka januarja do konca decembra lani ustvarili za 388,6 milijona evrov več prihodkov od tujih turistov kot v letu 2023, je podatke HNB v sporočilu za javnost povzelo hrvaško ministrstvo za turizem in šport.

Na vrhuncu turistične sezone, med julijem in avgustom, so bili prihodki od tujih turistov za 0,7 odstotka nižji kot leto prej.

"Tudi v letu 2024 smo nadaljevali s pozitivnim trendom rasti prihodkov od tujih turistov in dosegli rekordnih skoraj 15 milijard evrov prihodkov," je rezultate komentiral minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Glavina je izrazil posebno zadovoljstvo, da so rekordne rezultate dosegli v predsezoni in posezoni. Ob tem je poudaril, da so vse spremembe, ki jih izvajajo v okviru reforme upravljanja s turizmom, usmerjene v doseganje višjih prihodkov, a ne več izključno z rastjo turističnega prometa v glavni sezoni, temveč z dvigovanjem kakovosti ponudbe in pozicioniranjem Hrvaške kot trajnostne in celoletne destinacije.

Tuji gosti na Hrvaškem so lani glede na podatke hrvaškega državnega statističnega urada ustvarili 17,4 milijona prihodov in 85 milijonov nočitev, kar je 3,1 oz. 0,8 odstotka več kot v letu 2023. Med najštevilčnejšimi tujimi gosti so bili Slovenci, ki jih je bilo lani štiri odstotke več kot leto prej.