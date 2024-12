HRW zaradi onemogočanja dostopa do vode v Gazi obtožuje Izrael genocidnih dejanj

Organizacija Human Rights Watch (HRW) s sedežem v New Yorku se je v svojem novem poročilu osredotočila specifično na oskrbo z vodo in ugotovila, da so jo izraelske oblasti prebivalcem Gaze sistematično in načrtno onemogočale, zaradi česar je "verjetno umrlo na tisoče ljudi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

HRW v poročilu med drugim omenja namerno poškodovanje ali uničenje infrastrukture za oskrbo z vodo in sanitarij, čistilnih naprav, rezervoarjev, skladišč rezervnih delov in druge infrastrukture. Napadali so tudi delavce, ki so jo vzdrževali.

Glede na navedbe v poročilu iz tega izhaja, da izraelske oblasti v Gazi namerno ustvarjajo pogoje, s katerimi naj bi v celoti ali delno povzročili fizično uničenje tamkajšnjih prebivalcev. To po navedbah HRW pomeni vojne zločine in genocidna dejanja.

Izraelsko zunanje ministrstvo je danes zavrnilo obtožbe in poročilo HRW označilo za "polno laži". "Human Rights Watch ponovno širi svoje krvave žaljivke, da bi promoviral svojo protiizraelsko propagando. To poročilo je polno laži, ki so grozljive celo v primerjavi z že tako nizkimi standardi HRW," so zapisali.