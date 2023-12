Huawei Sloveniji s pomočjo domačih lobistov 'vljudno predlaga' plačilo 170 milijonov

Na podlagi od Huaweia naročenih in plačanih mnenj Inštituta za primerjalno pravo pri Univerzi v Ljubljani in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani Huawei piše Sloveniji: "Vljudno predlagamo, da v izogib nastanku nadaljnje izjemne gospodarske škode naslovite naše pomisleke in da se vzpostavi kompenzacijska shema za izgube, ki jih je Republika Slovenija že povzročila s svojimi omejevalnimi ravnanji."

Tokrat so v dopisu Vladi in ministrstvom zatrdili, da splošni akt AKOSA in Zakon o elektronskih komunikacijah pod pretvezo skrbi za informacijsko varnost predvideva zapiranje trga za opremo glede na državo izvora in da je diskriminatoren. Tako naj tudi ne bi bil v skladu z ustavnim načelom sorazmernosti, ki je pogoj za dopustnost posega v svobodno gospodarsko pobudo.

Slovenija je letos poleti namreč spremenila tri leta star sklep o sprejemu ukrepov za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G. Urad vlade za informacijsko varnost je takrat pojasnjeval, da je tej odločitvi botrovalo priporočilo Evropske komisije, ki kitajski kolektiv Huawei in ZTE izpostavlja kot bolj tvegana od ostalih dobaviteljev opreme 5G. V Huaweiu so takrat odločitev Bruslja označili kot odločitev "na podlagi diskriminatornih presoj" . "Komentarji predstavnikov Evropske komisije očitno ne temeljijo na preverjenih, transparentnih, objektivnih in tehničnih ocenah omrežij 5G," so dodali v odzivu.

Predsednik Ljudske republike Kitajske Ši Džinping je še letos poleti po poročanju Reutersa uradnikom na dvodnevnem srečanju o kibernetski varnosti v Pekingu naročil, da mora Kitajska doma vztrajati pri upravljanju, delovanju in zagotavljanju dostopa do interneta v skladu z zakonodajo: "Moramo se držati partijskega upravljanja interneta in slediti načelu, da internet deluje za ljudi." Ob popolnem nadzoru informacij in neobstoječi svobodi govora doma pa poskuša Kitajska svoj tovrstni vpliv širiti tudi daleč prek svojih meja. V Evropi na mehek način in z velikimi ekonomskimi projekti, v svoji soseščini pa grozi s silo. Ši Džinping je letos svoji vojski naročil, naj bo leta 2027 pripravljena na invazijo na sosednji Tajvan. To bi svet pahnilo v tehnološki kaos, svetovna ekonomija in celotni način življenja sta namreč povsem odvisna od proizvodnje superprevodnikov, proizvedenih v Republiki Kitajska (Tajvan). 20 odstotkov svetovne proizvodnje čipov je namreč na otoku ob obali Ljudske republike Kitajske, tu pa izdelujejo tudi večino najbolj sofisticiranih. Napad Kitajske na to demokracijo bi pomenil svetovni šok.

Danes je v Tajpeju zunanji minister Republike Kitajske (Tajvana) Joseph Wu za skupino evropskih novinarjev in 24ur.com dejal, da "vojna ni pred vrati in ni neizogibna samo zato, ker vidimo Ljudsko republiko Kitajsko, da se pripravlja na invazijo". Opozarja pa, da bi Kitajci radi dobili spopad brez vojne. V zadnjih desetletjih jim je to uspevalo predvsem preko industrijskega vohunjenja. Zato večina zahodnih demokracij vidi Huawei kot nacionalno grožnjo.

Sprega kitajske države in podjetij

Zgodba s kitajskim informacijskim gigantom ima več let dolgo brado, za prelomnico, ko so na zahodu začeli zvoniti alarmi, pa velja leto 2016, ko je Kitajska sprejela Zakon o nacionalni enotnosti. V skladu z njim je domačim podjetjem naloženo, da morajo "podpirati, pomagati in sodelovati z nacionalnim obveščevalnim sistemom in varovati državne skrivnosti". Obenem pa jim kitajska država zagotavlja, da bo pomagala in ščitila tiste posameznike in podjetja, ki bodo pri tem sodelovali.

Pri implementaciji tehnologije 5G se torej zastavlja ključno vprašanje nacionalne oz. kolektivne varnosti na zahodu. Glede Huaweia, četudi je uradno v 'samoupravnem' lastništvu zaposlenih, večina obveščevalnih služb v Evropi opozarja na povezanost podjetja s kitajsko komunistično oblastjo. "Nobena vlada ali tretja oseba nima deležev v našem podjetju, se ne vmešava v naše poslovanje ali vpliva na naše odločanje," sicer zagotavljajo v podjetju.

Prav zaradi veljave omenjenega zakona pa nekateri varnostni strokovnjaki - med njimi Martin Thorley z Univerze Nottingham, Jerome Cohen z NYU in Nigel Inkster, višji svetovalec mednarodnega inštituta za strateške študije - opozarjajo na varnostna tveganja, saj ni možno zagotoviti, da Huawei podatkov, ki bi jih obdelovalo omrežje 5G, ne bi posredoval kitajskim obveščevalnim službam. To pa bi močno kompromitiralo kibernetsko varnost na ravni držav, njihove kritične infrastrukture in na splošno komunikacij.