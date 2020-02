Huawei v ZDA izgubil prvi sodni poskus zaščite svojih interesov

Kitajski tehnološki velikan Huawei je tožbo vložil lani, in sicer na podlagi očitkov, da ameriški kongres ob podpori zakonu, ki ameriškim zveznim agencijam prepoveduje nakupe njegove opreme in storitev ter sodelovanje z njegovimi strankami, ni ponudil nobenih dokazov, ki bi utemeljevali tako odločitev.

A sodišče v Teksasu je izpostavilo, da Huawei nima nobene ustavno zajamčene pravice do pogodbe z ameriško zvezno oblastjo. Prepoved je bila upravičena v kontekstu kongresne preiskave"o potencialni grožnji zoper nacionalno kibernetsko varnost", je zapisal ameriški okrožni sodnikAmos Mazzant.

V Huaweiju so nad razsodbo razočarani. Kot so napovedali, bodo še naprej preučevali svoje pravne možnosti.

Washington je namreč dolgo trdil, da bi lahko kitajski tehnološki velikan predstavljal varnostno grožnjo ZDA, posebej v luči ozadja njegovega ustanovitelja Rena Zhengfeija. Ta je bil namreč nekoč kitajski vojaški inženir. Ameriške oblasti so opozarjale, da bi lahko Huaweijeve sisteme nadziral Peking in prek njih vohunil za drugimi državami. Poleg tega bi lahko prekinil kritično pomembne komunikacije, so navajale.