Hud temperaturni preobrat: v štirih dneh z 31 na 0 stopinj Celzija

Švico so sicer v zadnjih dneh zajele obilne padavine. Oblasti so izdale opozorilo 4. stopnje za osrednja in vzhodna območja Alp zaradi nevarnosti razlivanja rek in jezer ter proženja zemeljskih plazov.

Po podatkih švicarske meteorološke službe je v Biasci v kantonu Ticino v samo 48 urah padlo 368 milimetrov dežja.