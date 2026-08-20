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Hud udarec Trumpu: ameriški javni dolg prvič presegel 40.000 milijard

Washington, 20. 08. 2026 11.27 pred 41 minutami 2 min branja 15

Avtor:
STA Ne.M.
Dolarji

Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40.000 milijard dolarjev, so pokazali v sredo objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe.

Nov rekord, dosežen s 40.050 milijard dolarjev javnega dolga, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prihaja v času, ko dolgoročnejše obveznosti ZDA, povezane s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, naraščajo, hkrati pa se povečujejo izdatki za obresti.

Številka je presegla napoved kongresnega proračunskega urada, da bo javni dolg do konca proračunskega leta 2026, torej do konca septembra, dosegel 39.400 milijard dolarjev.

Ameriški dolarji
Ameriški dolarji
FOTO: Dreamstime

V primerjavi z avgustom 2016, ko je znašal približno 20.000 milijard dolarjev, se je ameriški javni dolg podvojil. Med pandemijo covida-19 je rast spodbujalo predvsem zadolževanje vlade za podporo ameriškim gospodinjstvom, v zadnjih mesecih pa jo analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Ti so po navedbah AFP dosegli 37,5 milijarde dolarjev, vojni pa še ni videti konca.

Po najnovejših podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) ameriški javni dolg dosega 125,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Sto odstotkov je presegel 31. marca.

ZDA se približujejo Italiji, Grčiji in Japonski

ZDA se tako približujejo deležem dolga, ki so jih dosegle denimo Italija, Grčija in Japonska, ki so se zaradi tega soočale z različnimi stopnjami gospodarskega pritiska. Italijanski je po podatkih IMF trenutno pri 138,4 odstotka BDP, grški pri 136,9 odstotka, japonski pa pri 204,4 odstotka. V Sloveniji po podatkih IMF znaša 65,2 odstotka.

Z dolgom, višjim od 100 odstotkov BDP, so ZDA proračunsko leto nazadnje zaključile leta 1946.

Po navedbah analitikov sicer ne obstaja razmerje med javnim dolgom in BDP, ki bi samodejno sprožilo krizo. "Psihološko gledano pa so to mejniki, ki finančne trge opozarjajo, da morajo znova preučiti naraščajoči dolg," je za AFP dejala Jessica Riedl iz ameriške neprofitne raziskovalne organizacije Brookings Institution.

Kritike dežujejo z vseh strani

Najnovejše stanje javnega dolga je v ZDA naletelo na kritike z vseh strani. Demokratski senator Mark Kelly je Trumpa obtožil, da povečuje osebno premoženje, medtem ko javni dolg raste. "Predsednik je napovedal, da bo dolg odplačal že v svojem prvem mandatu. No, vsi smo vedeli, da je to laž," je po poročanju AFP navedel v izjavi za javnost. "Namesto tega ga je povečal na 40.000 milijard dolarjev, medtem ko sta on in njegova družina zaslužila milijarde," je dodal.

Kritikam se je pridružil tudi republikanski senator Rick Scott. Kongres je pozval, naj "prevzame nadzor" nad javno porabo in "uravnoteži proračun". "Američani si zaslužijo več," je zapisal v objavi na omrežju X.

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KOMENTARJI15

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nikoli za desne
20. 08. 2026 12.14
nikoli še nisem zasledil da bi nekdo povedal ali sploh vprašal komu je ta zblojena merika dolžna take silne dnarce ?
Odgovori
0 0
BrezPitt
20. 08. 2026 12.14
Najeb**** pa bodo ravno največji reveži, ki ga podpirajo in podpirali ga bodo do bridkega konca. Podobnost z našo desnuharsko sekto je zgolj slučaj.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
20. 08. 2026 12.12
Vojne in s tem izgube je povzročala leva falanga ZDA, ni jim nihče kriv....glede Vzhoda, kateremu dolgujejo abnormalne številke so si pa sami krivi, ker jih gledajo kot drugorazredne a v bistvu so 6 razred pred njimi...tudi brezzobemu Bruslju je Peking kriv za vse...
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+0
1 1
BUONcaffee
20. 08. 2026 12.06
Trump je državo spremenil v privat podetje, tako da za njega javni dolg ni pomemben. Važno mu je koliko je on obogatel. On je pravi kapitalist. Se bodo drugi že znašli. Amerika je država priložnosti.
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+1
1 0
Anion6anion
20. 08. 2026 11.59
Pa kaj. Tiskarna lahko natisne kolikor želijo
Odgovori
+3
3 0
dolenji
20. 08. 2026 11.57
Kako pa kaj zlate rezerve v Fort Knoxu. Doni je po izvolitvi rekel, da jih hoče videti, pa so vsi čisto tiho o njih. Muca papala...
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+4
4 0
nikoli za desne
20. 08. 2026 12.13
nekateri viri trdijo da so zlato (tudi tujih držav) pretopili v vojaška letala,rakete ,bombe,....!nemčije je že pred leti zahtevala svoje zlato (700 t ) katerega jim "čuvajo" ameri pa so jim odgovorili da ga ne morejo dobiti!
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+1
1 0
simc167
20. 08. 2026 11.55
Oranzna ogaba je samo v tem mandatu zaalužil več kot 2 milijarsi dolarjev. Večina s kriptovalutami. Pa nori americani še kar gledajo. Bolano kam je prišel ta svet. APOKALIPSA
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
20. 08. 2026 11.55
Najbolj luzerski predsednik vseh časov
Odgovori
+2
2 0
travc
20. 08. 2026 11.53
Ču glede na to da tako uspešno iščejo nafto?
Odgovori
0 0
Kmet ljubi Janeza
20. 08. 2026 11.53
Trumpu je čisto vseeno za ZDA, njemu je poanta potegniti čim več denarja v svojem mandatu. To tudi redno dokazuje.
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+5
5 0
Aijn Prenn
20. 08. 2026 11.49
Če so res v 10letih skurili več kot 20k milijard več kot so zaslužili, potem pa menim, da tole ne bo šlo več dolgo tako naprej. Kitajci in RU si manejo roke, bi rekel.
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+3
4 1
Wolfman
20. 08. 2026 11.48
Njegov namen je uničiti ZDA, potem bo pa parazitski škodljivec prebegnil v Izrael! Sicer pa vsi Trumpovi služijo z masovno prodajo orožja, torej zvesto služijo pri pobijanju otrok, civilistov, reševalcev delavcev in humanitarci, itd...! Tudi to so Trumpovi.
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+6
7 1
PIKAPOLONICA1994
20. 08. 2026 11.42
Štancajo dolarje ...ful gas...kot vedno...
Odgovori
+2
3 1
Nikdar več
20. 08. 2026 11.37
Pa kaj.... On se ne sekira. Američani lahko stiskajo nove $.
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+5
6 1
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