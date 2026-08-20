Hud udarec Trumpu: ameriški javni dolg prvič presegel 40.000 milijard

Nov rekord, dosežen s 40.050 milijard dolarjev javnega dolga, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prihaja v času, ko dolgoročnejše obveznosti ZDA, povezane s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, naraščajo, hkrati pa se povečujejo izdatki za obresti. Številka je presegla napoved kongresnega proračunskega urada, da bo javni dolg do konca proračunskega leta 2026, torej do konca septembra, dosegel 39.400 milijard dolarjev.

Ameriški dolarji FOTO: Dreamstime

V primerjavi z avgustom 2016, ko je znašal približno 20.000 milijard dolarjev, se je ameriški javni dolg podvojil. Med pandemijo covida-19 je rast spodbujalo predvsem zadolževanje vlade za podporo ameriškim gospodinjstvom, v zadnjih mesecih pa jo analitiki pripisujejo predvsem vojaškim izdatkom, povezanim z vojno proti Iranu. Ti so po navedbah AFP dosegli 37,5 milijarde dolarjev, vojni pa še ni videti konca. Po najnovejših podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) ameriški javni dolg dosega 125,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Sto odstotkov je presegel 31. marca.

ZDA se približujejo Italiji, Grčiji in Japonski

ZDA se tako približujejo deležem dolga, ki so jih dosegle denimo Italija, Grčija in Japonska, ki so se zaradi tega soočale z različnimi stopnjami gospodarskega pritiska. Italijanski je po podatkih IMF trenutno pri 138,4 odstotka BDP, grški pri 136,9 odstotka, japonski pa pri 204,4 odstotka. V Sloveniji po podatkih IMF znaša 65,2 odstotka. Z dolgom, višjim od 100 odstotkov BDP, so ZDA proračunsko leto nazadnje zaključile leta 1946. Po navedbah analitikov sicer ne obstaja razmerje med javnim dolgom in BDP, ki bi samodejno sprožilo krizo. "Psihološko gledano pa so to mejniki, ki finančne trge opozarjajo, da morajo znova preučiti naraščajoči dolg," je za AFP dejala Jessica Riedl iz ameriške neprofitne raziskovalne organizacije Brookings Institution.

Kritike dežujejo z vseh strani