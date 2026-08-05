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Vodja ruskega proizvajalca dronov huje ranjen v eksploziji avtomobila

Jekaterinburg, 05. 08. 2026 15.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Vladimir Tkačuk z ruskim predsednikom

Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Uraldronzavod Vladimir Tkačuk je bil huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg, poročajo ruski mediji. V eksploziji naj bi umrla njegov voznik in telesni stražar, navajajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju ruskega časopisa Kommersant, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, je mercedes 35-letnega Tkačuka eksplodiral v vasi Bolšoj Istok na obrobju Jekaterinburga. V tem mestu ima njegovo podjetje tudi sedež.

Ruska tiskovna agencija Tass je ob sklicevanju na reševalce poročala, da je bil Tkačuk ranjen v eksploziji in da je trenutno v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje.

Zaradi posledic eksplozije sta medtem umrla Tkačukov voznik in telesni stražar, so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočili viri pri ruski policiji.

Okoliščine in čas incidenta še niso znani. Prav tako za zdaj ni uradnih informacij o storilcih ali motivu za napad. Fotografije na ruskih družbenih omrežjih naj bi sicer prikazovale zoglenelo ogrodje njegovega avtomobila, obdano z ožganimi ostanki.

Podjetje Uraldronzavod je najbolj znano po proizvodnji dronov Upir, ki jih Rusija uporablja na bojišču v Ukrajini. Tkačuk, ki je podjetje ustanovil leta 2023, je ob tem vodil tudi Telegram profil "Obsedeni z vojno", na katerem je objavljal novosti o vojni v Ukrajini.

Ukrajina je od začetka ruske invazije februarja 2022 ciljala več ruskih predstavnikov obrambnega in vojaškega sektorja. Prejšnji teden je bil v streljanju ranjen direktor in ustanovitelj še enega ruskega proizvajalca dronov, tožilci pa so incident označili za poskus umora. Ukrajina se na najnovejši incident ni odzvala.

Vladimir Tkačuk Uraldronzavod eksplozija

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